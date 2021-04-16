الخارجية الأمريكية تدين استمرار الهجمات الحوثية ضد السعودية

اتهمت "الحوثي" بإطالة مدة الصراع في اليمن

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الحوثيين يهاجمون في الوقت الذي يلتزم المجتمع الدولي بإنهاء النزاع في اليمن.



وقال الوزارة في بيان، أوردته قناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الجمعة، "إن واشنطن تدين بشدة الهجمات المعقدة للحوثيين ضد السعودية هذا الأسبوع، بما في ذلك الهجوم الأخير اليوم في جيزان، الذي هدد البنية التحتية المدنية".

- الحوثي يطيل مدة الصراع في اليمن



وأضاف البيان أن هذه الأعمال التي يقوم بها الحوثيون تديم الصراع في اليمن، الذي يدخل الآن عامه السابع، متهما الحوثيين بالعمل على إطالة معاناة الشعب اليمني، وتعريض الجهود التي يقوم بها المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليبيركينج والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.



ودعت واشنطن مرة أخرى جميع الأطراف إلى الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار على الصعيد الوطني، والدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحاولت المليشيا الحوثية استهداف السعودية في عدة أماكن متفرقة عن طريق إطلاق الطائرات المسيرة والتي باءت بالفشل، بعد أعتراضها وتدميرها من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن.

- تدمير مسيرةمفخخة أطلقت تجاه السعودية



وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه جازان جنوب السعودية.

وقال التحالف في بيان نشرته قناة "العربية" الفضائية ، إن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أنه يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

- تدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان

كما أعلن ‏التحالف العربي، الأحد الماضي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ومسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه جازان جنوب السعودية.

وقال ‏التحالف العربي في بيان له، إن محاولات الميليشيات الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين تم صدها وإحباطها، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

وشدد ‏التحالف على أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية متعهدا بالتصدي لهم.

- السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطورات برنامج إيران النووي

وفي سياق أخر، أعربت المملكة العربية السعودية، عن قلقها إزاء التطورات الخاصة ببرنامج إيران النووي، وقالت وزارة الخارجية السعودية فى بيان لها ، "نتابع بقلق بالغ التطورات لبرنامج إيران النووي، واخرها الإعلان عن رفع نسبة التخصيب إلي 60%، مشيرة أنه لا يمكن اعتباره برنامجا مخصصا للاستخدام السلمي.



كما أكدت المملكة السعودية، علي ضرورة لتواصل المجتمع الدولي اتفاق مع إيران بمحددات أقوى وأطول، والعمل بإجراءات تمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، مؤكدة أنه ينبغي على العالم أن يأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة من تصعيد إيران.

