الهند تسجل 200 ألف إصابة جديدة بكورونا

في أعلى حصيلة يومية

سجلت الهند 217 ألفا و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 14 مليونا و291 ألفا و917 شخصا.



وذكرت وزارة الصحة الهندية وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها ألف و185 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 174 ألفا و308 أشخاص.



وأفادت وزارة الصحة الهندية أن 118 ألفا و302 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 مليونا و547 ألفا و866 شخصا، ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و569 ألفا و866 شخصا.



وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة.

- الهند توافق على استخدام لقاح سبوتنيك

وفي نفس السياق، وافقت الهند على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، و قالت الهيئة المنظمة للأدوية في الهند الموافقة على استخدام اللقاح الروسي " سبوتنك في " ضد فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا كبيرا في حالات الاصابة بالفيروس.

ومن جانبه، أكد صندوق الثروة السيادي الروسي إن الهيئة العامة المنظمة للأدوية في الهند وافقت على استخدام لقاح سبوتنيك v،وجاء في بيان له " الهند الأكثر اكتظاظا بالسكان التي تسجل للحصول على اللقاح الروسي.

و يبلغ إجمالي عدد سكان 60 دولة يستخدمون للقاح الروسي 3 مليار شخص، أي نحو 40% من تعداد سكان العالم".

وكانت مصادر قد قالت الاثنين الماضي ، إن لجنة خبراء بوكالة الأدوية الحكومية أوصت بمنح الموافقة الطارئة لاستخدام لقاح سبوتنيك V، و قال صندوق الثروة إن 5 شركات للأدوية سوف تصنع اللقاح في الهند، وسيتم إنتاج 850 مليون جرعة سنويا.

يذكر أن الهند قامت بتوزيع أكثر من 108 مليون جرعة لقاح على سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في الهند منذ بداية الجائحة 13 مليونا و358805 إصابات مؤكدة ، أي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، منها 169275 حالة وفاة ، ومليون و 108087 حالة نشطة.