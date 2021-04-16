الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معهد: ألمانيا تسجل 25831 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تسجل 25831 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا
ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

في ألمانيا زاد 25831 حالة ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و99273 حالة.

وأشارت البيانات إلى وفاة 247 شخصا آخرين جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 79628.

 وفي وقت سابق ظن قررت ألمانيا قصر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما بسبب "تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية". جاء هذا القرار "بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة".

وجاء في القرار أن لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا قالت إن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يمكنهم الاستمرار في أخذ اللقاح " بعد أخذ رأي طبي وتحليل المخاطر الفردية وتوعية دقيقة".

وفي وقت سابق أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا بقصر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وأعلنت لجنة الخبراء الموجودة في معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، أنها قررت هذه التوصية " بالأغلبية" بعد إجراء مشاورات مع خبراء خارجيين، وأوضحت أن أساس القرار هو البيانات المتاحة في الوقت الراهن عن ظهور " تأثيرات جانبية نادرة لكنها خطيرة للغاية لحالات الانضمام الخثاري"، وقالت إن هذه التأثيرات ظهرت في غالبيتها بين أشخاص قلت أعمارهم عن 60 عاما في فترة تتراوح بين 4 إلى 16 يوما بعد التطعيم.

وتستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج، و كان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أكثر من 31 مليون حالة منذ بدء انتشار الجائحة، وتجاوزت الإصابات في العالم 137 ملايين حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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