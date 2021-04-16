إصابة 673 شخصا بكورونا فى كوريا الجنوبية

إصابة 673 شخصا بكوفيد19- في كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 673 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 122 ألفا و 789 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد شهدت وفاة حالتين إضافيتين بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1790.

كما تعافى من المرض 549 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 103602.

وسجلت كوريا الجنوبية أمس 698 إصابة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويخطط مجمع شركات كورية جنوبية، تحت رعاية صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لإنتاج 7.5 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، والبدء في عمليات الإنتاج في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة "تاس" عن مدير مجمع شركات "GL Rapha"، كيم غي يون، أن المجمع سلم مؤخرا دفعة تجريبية من لقاح "سبوتنيك V" لصندوق الاستثمار الروسي، وذلك استعداد لإطلاق عملية الإنتاج.

وأوضح مدير مجمع الشركات الكورية الجنوبية أنه بعد إطلاق عمليات الإنتاج ستتضح قائمة البلدان التي سيتم تزويدها باللقاح الروسي.

وتم تطعيم 92 الفا و 660 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى مليون و 379 ألفا و 653 شخصا.

وتستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج، و كان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

وأوضح البيان أن مليون عملية تطعيم جرت خلال في الولاية خلال 12 يوما، وأن أكثر من 3.2 مليون شخص في الولاية تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أكثر من 31 مليون حالة منذ بدء انتشار الجائحة، وتجاوزت الإصابات في العالم 137 ملايين حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.