الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 10 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن حالة واحدة من الحالات الجديدة إصابة محلية.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 31 من 15 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني الآن 90468 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين،  إن البلاد سجلت 12 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19  ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن إحدى الحالات الجديدة كانت عدوى محلية سجلت في إقليم يوننان، حيث سجلت مدينة على الحدود مع ميانمار مجموعة حالات منذ أواخر مارس الماضي.

وتسعى إلى تطعيم بين 70 و80 في المائة من سكانها باللقاح المضاد لكوفيدـ19، بحلول منتصف العام المقبل 2022.

وقال رئيس المركز جاو فو إن الصين ستقوم بتطعيم بين 900 مليون ومليار نسمة ، آمالا في أن تأخذ بلاده بزمام المبادرة، في تحقيق ما يعرف "بمناعة القطيع" في العالم.

وتستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج، و كان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

وأوضح البيان أن مليون عملية تطعيم جرت خلال في الولاية خلال 12 يوما، وأن أكثر من 3.2 مليون شخص في الولاية تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أكثر من 31 مليون حالة منذ بدء انتشار الجائحة، وتجاوزت الإصابات في العالم 137 ملايين حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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