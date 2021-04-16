مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين فى الدولة

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021

يبحث الكثير من المواطنين مع تحطي النصف الثاني من شهر أبريل عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين في الدولة، وذلك نظرا لتعايش شهر رمضان الكريم حاليا ، ليتصدر محركات البحث العالمية وأيضا منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة الموعد والذي يناسب كل وزارة وهيئه وفقا لجدول وزارة المالية لتنظيم عملية الصرف من ماكينات البنوك، للحفاظ على أرواح المصريين من الزحام للحد من انتشار وباء فيروس كورونا الستجد.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين في الدولة

وتنشر “الدستور” في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الجمعة 16-4-2021مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين في الدولة، حيث يبدأ الصرف في ماكينات الصرف بداءا من يوم الأحد الموافق 23-5-2021 وحتى يوم الخميس الموافق 27-5-2021، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2021

ويتم صرف مرتبات موظفي 33 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية تابعة لهم يوم 23 -5-2021 ، ومن بعد ذلك صرف مرتبات موظفي 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية تابعة لهم يوم 25-5-2021 فيما يتم صرف رواتب 13 وزارة وباقي الهيئات والجهات الحكومية يومي 26-5-2021 و 27-5-2021.

الإجراءات الوقائية لصرف رواتب للعاملين في الدولة

وتعمل الدولة المصرية بالتعاون مع وزارة المالية موعد صرف مرتبات بإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 وترشيد وتوجيه المواطنيين بشكل عام والموظفين بشكل خاص أثناء سحب الرواتب للحد من انتشار الفيروس والحد أيضا من الإصابات وحالات الوفاة، حيث تمتاز مصر بوجود الأزمة العالمية البيئية بسرعة التحرك والتوجيه وذلك جعلها أكثر الدول الأقل إصابات والوفيات والأعلى تعافي من ذلك الوباء، وفي السطور القادمة نقدم الإجراءات الوقائية لصرف رواتب للعاملين في الدولة منها: