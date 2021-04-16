يتصدر مواعيد القطارات اليوم الجمعة 16-4-2021، محركات البحث بموقع جوجل، نظرًا لكونه أكثر وسائل المواصلات لدى الكثير من الطلبة والعمال والموظفين في الدولة المصرية، ونقدم لكم باختصار مواعيد القطارات بالأرقام ونوع القطار أيضًا من خلال التفاصيل القادمة:

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 16-4-2021

مواعيد قطارات الوجه القبلي

موعد قطارات الصعيد

قطار رقم 971 مكيف

يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 13:40.

قطار رقم 991 مكيف

يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

قطار رقم 987 مكيف

يتحرك من الأقصر الساعة 4:30 ويصل القاهرة الساعة 15:40.

قطار رقم 159 مميز

يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف

يقوم من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:40.

قطار رقم 157 مميز

يبدأ القيام من الأقصر الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 19:05.

قطار رقم 981 مكيف

يقوم من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة الساعة 19:40.

قطار رقم 167 مميز

يقوم من سوهاج الساعة 13:30 ويصل المنيا الساعة 17:55.

مواعيد قطارات الوجه البحري

موعد قطارات إسكندرية

قطار رقم 906 VIP

يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار رقم 158 مميز

يقوم الساعة 7:15 من الإسكندرية ويصل القاهرة 10:20.

قطار رقم 902 مكيف

يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ويصل القاهرة 9:25.

قطار رقم 978 مميز

من القاهرة إلى دمياط، ويقوم القطار في الساعة 9:15.

قطار رقم 911 مكيف

من القاهرة إلى الإسكندرية، ويبدأ التحرك من محطة القيام في الساعة 10:00.

قطار رقم 11 مميز

من القاهرة إلى الإسكندرية، ويقوم من المحطة في الساعة 10:10.

موعد القطارات المميزة

قطار رقم 810

يقوم القطار من محطة كفر الشيخ الساعة 4:40 ويصل المحطة النهائية قلين الساعة 5:13 ثم يتحرك للقاهرة برقم قطار آخر.

قطار رقم 892:

يبدأ القطار في التحرك الساعة 4:00 من محطة شربين، ويصل المحطة النهائية في قلين الساعة 5:50، ثم يتم تحريكه برقم أخر متجها للإسكندرية.

قطار رقم 506:

يقوم القطار من محطة شربين الساعة 5:05 ويل المحطة النهائية في قلين الساعة 8:10.

قطار رقم 488:

يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 6:30 ويصل محطة النهائية قلين الساعة 9:15، ثم يتحرك برقم آخر لطنطا.

قطار رقم 490:

يبدأ القطار في التحرك من محطة شربين الساعة 7:40 ويصل محطته النهائية الحناوي الساعة 10:05.

قطار رقم 492:

يقوم القطار من محطة شربين الساعة 8:45 ويصل محطته النهائية قلين الساعة 11:20.

قطار رقم 504:

يبدأ القطار في التحرك الساعة 10:10 من محطة شربين، يصل محطته النهائية قلين الساعة 12:40.