ولاية تكساس.. القضاء على مسلح أطلق النار عشوائيا فى مطار سان أنطونيو

ولاية تكساس.. القضاء على مسلح أطلق النار عشوائيا في مطار سان أنطونيو

أعلن قائد شرطة مدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية عن القضاء على مسلح أطلق النار في مطار سان أنطونيو الدولي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أشار قائد الشرطة إلى أن المسلح اقترب من أحد أقسام المطار الدولي على متن سيارته وأن ضابط الشرطة في المطار تعامل معه فورا بعد خروجه من سيارته وفتح النيران على الشرطي ومبنى المطار.

وتوفي المهاجم متأثرا بجروحه في المستشفى.

وأضاف أن منفذ الهجوم أطلق النار عشوائيا، مشيرا إلى أنه لم يسقط ضحايا ومصابين جراء هذا العمل.

وأكد المصدر أن المشتبه به كان مراقبا من قبل الشرطة منذ فترة، وكانت لديه مشاكل نفسية.

وأصيب 7 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية، الأسبوع الماضي، حسبما أكدت وسائل إعلام محلية - بحسب «سكاي نيوز عربية».

وقال مسئولون محليون وشهود، إن الحادث وقع في محل تجاري بمدينة بريان التابعة لولاية تكساس.



وأكدت الشرطة أن بعض المصابين في حالة حرجة، فيما هرب المشتبه به، الذي كان مسلحا ببندقية نصف آلية، من موقع الحادث، ولم تعرف بعد دوافع الهجوم.

و في وقت سابق ، رفعت ولاية تكساس الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس جو بايدن، سعيا منها لإعادة العمل بسياسة الإدارة السابقة التي أجبرت المهاجرين على الانتظار في المكسيك أثناء طلب اللجوء.

وجاء في نص الدعوى أن "بايدن وجه في أيامه الأولى في منصبه وزارة الأمن الداخلي لإيجاد بديل لسياسة "البقاء في المكسيك" التي أجبرت أكثر من 60 ألف طالب لجوء الانتظار وراء الحدود.. ونتيجة هذا القرار التعسفي كان هناك موجة هائلة من المهاجرين من أمريكا الوسطى، بما في ذلك الآلاف من القصر غير المصحوبين بذويهم الذين مروا عبر المكسيك من أجل تقديم طلبات لجوء لا أساس لها على الحدود الأمريكية".

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي في فبراير الماضي أن الذين تم ترحيلهم إلى المكسيك بموجب سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب يمكن أن يبدأوا في الدخول إلى الولايات المتحدة عن طريق فتح الوزارة لثلاثة منافذ دخول.

واعتبرت تكساس في الدعوة أن "إدارة بايدن انتهكت قانون الإجراءات الإدارية، مع إخفاق الحكومة الفيدرالية في التشاور بشكل كاف مع الولاية قبل تنفيذ خطة جديدة".

وان بايدن وقع في فبراير الماضي ثلاثة أوامر تنفيذية تهدف إلى قلب مسار قيود الهجرة المتشددة التي وضعها ترامب، ويقضي أحدها بتشكيل فرقة عمل يرأسها وزير الداخلية، للم شمل الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم بموجب سياسة ترامب وشعارها "عدم التسامح مطلقا".