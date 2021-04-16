استشاري نفسي: 5 طرق أٍساسية للتعامل مع مشاكل المراهقين

ناقشها مسلسل «ولاد ناس»

بدأ شهر رمضان الكريم وبدأ معه ماراثون المسلسلات الدرامية المختلفة التي ينتظرها الجميع لعرضها في شهر رمضان الكريم، ولكن الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021 جاء مختلفا عن ما سبق فبالرغم من كثرة المسلسلات الدرامية التي يتم عرضها على الشاشات المختلفة، هناك عدة مسلسلات استطاعت أن تحجز لنفسها مكان في الصفوف الأولى عند المشاهدين.



وخلال الموسم الرمضاني يتم عرض مسلسل ولإد ناس الذي يناقش قضية من أهم القضايا المطروحة على الساحة حاليا في المجتمع المصري متعلقة بالمراهقين وعلاقاتهم بآبائهم.





ومن أهم المشاكل التي يعرضها المسلسل، مشاهدة الأبناء المراهقين للمواقع الإباحية، فتلك مشكلة تواجه الكثير من الآباء والأمهات، ففي مشهد خلال الحلقة الثالثة يظهر أب وهو يروي لصديقه أن ابنته ذات الـ 13 عاما، تشاهد مواقع إباحية ليكون رد فعله هو الضرب والحرمان من الهاتف والشجار مع الأم وترك المنزل ليرد عليه صديقه قائلا:"منع الموبايل مش حل".



و يتحدث لـ "الدستور" الدكتور صبري محمود، الاستشاري التربوي وخبير العلاقات الأسرية عن الحل لتلك المشكلة التي يواجهها بعض الأهالي مع أبنائهم.



- عدم اعتراف الأب بخطئه



وأوضح أنه في هذه المشكلة الأب شعر أنه أخطأ في تربية ابنته، ولكنه رفض الاعتراف بالأمر فكان تصرفه عنيف كالضرب ومنع الهاتف، ثم انتقل للمرحلة الثانية وهي إلقاء اللوم على الآخرين، لذلك تشاجر مع الأم وغادر المنزل وهذا التصرف لا يحل المشكلة، أو يجعل المراهق سواء كان صبي أو فتاة يتراجع عن الأمر، بل إنه يجعل الأمور تزداد سوء.



- كيف يمكن معالجة الأهل لتلك المشكلة؟

1- المواجهة ثم المناقشة



إذًا اكتشف الأهل أن أبنائهم المراهقين يشاهدون تلك المواقع الإباحية يجب عليهم أولا المواجهة ثم الحوار ثم المناقشة، فالمواجهة تجعل الأبناء يشعرون بتأنيب الضمير من أن الأهل تأذوا نفسيا من رؤيتهم يقومون بهذا الفعل، وأنهم أساؤوا استخدام الثقة التي منحوها لهم.





2- اتحاد الوالدين معا:



يجب في ذلك الوقت أن يتحد الأب والأم، ويكونا في نفس الصف ولا يلقي أحدهما اللوم على الآخر ويجلسا مع أبنائهما، ويوضحا لهم الخطأ الذي ارتكبوه سواء كان من الناحية الدينية، أو من الناحية النفسية والصحية.



3 - العقاب:



يجب أن يكون هناك عقاب، ولكن ليس بالضرب ولا منع الهاتف والكمبيوتر، ولكن يجب أن يتم منع الإنترنت في البداية، ثم بعد ذلك استخدام الهاتف والإنترنت تحت الرقابة.



4- التقرب من الأبناء والصداقة معهم:



يجب على الأهل التقرب من أبنائهم ومصادقتهم ، ومعرفة لماذا شاهدوا هذه الأفلام، يمكن أن يكون السبب في الأساس هو صديق سيء، ويجب الابتعاد عنه.







5- الأم ليست مسؤولة وحدها عن تربية أبنائها:



يعتقد الأب دائما أن الأم هي المسؤولة عن تربية الأبناء وأن مشاهدة تلك المواقع دليل على فشلها في التربية، ولكن هذا خطأ فتربية الأبناء هي مسؤولية الأبوين معا، لذلك يجب على الأب متابعة أبنائه وجعلهم يشعرون بالرهبة منه ويعملون له حساب ولكن بحب.