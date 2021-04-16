الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قرار إسرائيلي بالتحرر من الكمامات في الأماكن الخارجية

قرار إسرائيلى بالتحرر من الكمامات فى الأماكن الخارجية

التحرر من الكمامات
التحرر من الكمامات

أعلنت السلطات الإسرائيلية أن وضع الكمامات الواقية من فيروس كورونا لن يكون إلزاميا في الأماكن الخارجية في إسرائيل اعتبارا من الأحد، وذلك في إطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة لكبح جائحة كوفيد-19.

و كانت إسرائيل واحدة من أوائل الدول التي فرضت في ربيع العام 2020 وضع كمامات في الأماكن العامة. لكنّ المعطيات تغيّرت في الأسابيع الأخيرة بفضل حملة تطعيم واسعة النطاق أتاحت إعطاء جرعتين من لقاح فايزر- بايونتيك لأكثر من نصف (53%) سكانها البالغ عددهم 9.3 ملايين.

و قال وزير الصحة يولي إدلشتاين في بيان إنّ "الكمامات مصنوعة لحمايتنا من جائحة فيروس كورونا، لكن بما أنّ الخبراء استنتجوا أنّ الكمامة ليست ضرورية في الأماكن الخارجيّة، قرّرتُ رفع (الالتزام بوَضع) الكمامة".

و أشار إلى أنّ "معدّل العدوى منخفض جدًا في إسرائيل بفضل نجاح حملة التطعيم، ويمكن تاليًا تخفيف الإجراءات"، مشدّدًا في الوقت نفسه على أنّ وضع الكمامة يبقى إلزاميًا في الأماكن العامّة المغلقة مثل مراكز التسوّق على سبيل المثال.

وأطلقت إسرائيل في ديسمبر حملة تطعيم طموحة بعد إبرامها اتفاقية مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر".

ونصت الاتفاقية على تزويد إسرائيل بحاجتها من اللقاحات في مقابل تقديمها بيانات حول فعالية التطعيم وآثاره.

ودفع انخفاض الإصابات، السلطات إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح المطاعم والحانات والشواطئ.

تستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا وحتى الأن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج، وكان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

وتم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة ما يكفي لتطعيم 5.4% من سكان العالم،  لكن التوزيع غير متوازن، البلدان ذات الدخل المرتفع يتم تلقيحها 25 مرة أسرع من البلدان ذات الدخل المنخفض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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