الجيش اليمنى: السيطرة على سلسلة تلال السوداء فى هجوم على الحوثيين غربى تعز

الجيش اليمني: السيطرة على سلسلة تلال السوداء في هجوم على الحوثيين غربي تعز

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الجمعة، السيطرة على مرتفعات كانت تتمركز فيها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمعارك في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية حققت تقدماً جديداً في جبهة مقبنة غربي تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كان يتمركز فيها الحوثيون"​​​.

وأضاف أن "الجيش والمقاومة حرروا سلسلة تلال السوداء في منطقة القحيفة في مديرية مقبنة، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير للحوثيين وسقوط العديد من عناصرهم بين قتيل وجريح".

وذكر أن "قوات الجيش دمرت آليات قتالية تابعة للحوثيين، واستعادت كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر".

وأشار إلى "استمرار المعارك بالتزامن مع هجوم للجيش والمقاومة على ثكنات للحوثيين في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز".

و أعلن الجيش اليمني، أمس الخميس، سقوط قتلى وجرحى من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش أحبطت، في الساعات الأولى من الخميس، هجمات انتحارية للحوثيين في عدة مواقع بجبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)، وأجبرتهم على الفرار، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم"​​​.

وأشارت إلى "استهداف مدفعية الجيش تجمعات للحوثيين في جبهة المَشْجَح غربي مأرب، وكبدتهم خسائر في العدد والعدة".

في المقابل، قال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، إن طيران التحالف نفذ 5 غارات على مديرية مَدْغِل شمال غربي مأرب.

والثلاثاء، سقط 30 قتيلاً وعشرات الجرحى في معارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في الجَفرة وسائلة نَبعة وحَلحلان بمديرية مَجْزِر شمال غربي مأرب، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

وأعلن الجيش اليمني، الاثنين، السيطرة على مواقع وصفها بـ"المهمة" في منطقة المَشْجَح غربي مأرب إثر هجوم لقواته على جماعة الحوثيين، أوقع قتلى وجرحى من الجماعة.

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، عقب إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن.