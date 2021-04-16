المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية فى إطار مواجهة كورونا

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية في إطار مواجهة كورونا

أعلنت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" .

وأوضحت سلطة المطارات المغربية - بحسب بيان - أنه "ابتداء من 16 أبريل الجاري وحتى إشعار آخر، تقرر تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، والمجر ، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا".

و كانت السلطات المغربية مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول في سياق الوضع الوبائي الحالي حتى 21 مايو المقبل.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 703 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 503664 حالة.

و أفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 9584 فحصا جديدا، بلغ 5 ملايين و623 ألفا و358 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 5 وفيات ليصل العدد إلى 8920 حالة وفاة، كما تم تسجيل 640 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 489 ألفا و 928 شخصا.

وتستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" ، وحتى الأن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج، وكان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

وفى الولايات المتحدة تم إعطاء 195 مليون جرعة حتى الآن في الأسبوع الماضي، وتم إعطاء ما معدله 3.35 مليون جرعة في اليوم، وتم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة ما يكفي لتطعيم 5.4% من سكان العالم، لكن التوزيع غير متوازن، البلدان ذات الدخل المرتفع يتم تلقيحها 25 مرة أسرع من البلدان ذات الدخل المنخفض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.