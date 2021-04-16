فحص رخص المحال التجارية بسيوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

نظم مجلس ومدينة سيوة حملة برئاسة العميد عصام عبدالغني رئيس المجلس وعضوية الإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية.

وأوضح رئيس مدينة سيوة، أنه تم فحص رخص المحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على أنه تم غلق أحد المحال التجارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح أن جاء ذلك من منطلق حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الرقابة على الأسواق، وفحص رخص التشغيل وضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت أجهزة مدينة سيوة نفذت أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بمناطق "مدخل المدينة، زقاوة، ميدان السوق" بالإضافة إلى تمهيد الشوارع بمنطقة زقاوة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه طبقا للتوجيهات الصادرة بمتابعة الأعمال والعمل على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن إدارة الإنارة العامة واصلت أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بمناطق "رمل الحدادين، الإذاعة" وذلك بواسطة الفنيين والعمال بإدارة الإنارة العامة طبقاً للخطة المدرجة.

وأكد على أنه جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال النظافة، ورفع القمامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.

وأشار رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح إلى استمرار أعمال رفع القمامة والنظافة العامة اليومية بالأحياء الـ6 بنطاق المدينة والمركز والعزب، مؤكدا على أنه يتم يوميا رفع أكثر من 450 طن قمامة من الأحياء 6 والعزب من خلال رجال جهاز النظافة والأحياء بمجلس المدينة.

وناشد رئيس مجلس ومدينة مرسى مطروح المواطنين بإلقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحا ومساء لرفعها من الشوارع عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة وعمال الأحياء لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.