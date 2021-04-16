ياسر جلال يمسك بأول خيوط محاولة إجهاض وسحل ابنته فى «ضل راجل»

استمر مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال في حالة من التشويق والإثارة بين صناع العمل، خاصة بعد أن تعرضت ابنته لحالة من الإجهاض تم نقلها المستشفى بسببها وفوجئ بأنها حامل دون علمه وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس.



وضمن الحلقة الرابعة من المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أعطت الدكتورة المعالجة لشهد وهي الشخصية التي تقوم ببطولتها الفنانة نور اللبنانية الموبايل الخاص بابنته طالبه منه محاولة العثور على الباسورد الخاص به وهو ما علمه بأنه يوم تاريخ ميلاده ليكتشف أول الخيوط حول محاولة قتل ابنته.



وضمن أحداث المسلسل ظهرت هدي الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي زوجة جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال، حيث طالبت بالتواجد في المستشفى لرؤية ابنتها وذهبت إلى المستشفى ودخلت في حالة من البكاء.



وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.



مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

مسلسل "ضل راجل" الذي يشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية.