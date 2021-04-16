الجمعة 16 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسر جلال يمسك بأول خيوط محاولة إجهاض وسحل ابنته فى «ضل راجل»

ياسر جلال
ياسر جلال

استمر مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال في حالة من التشويق والإثارة بين صناع العمل، خاصة بعد أن تعرضت ابنته لحالة من الإجهاض تم نقلها المستشفى بسببها وفوجئ بأنها حامل دون علمه وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس.


وضمن الحلقة الرابعة من المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أعطت الدكتورة المعالجة لشهد وهي الشخصية التي تقوم ببطولتها الفنانة نور اللبنانية الموبايل الخاص بابنته طالبه منه محاولة العثور على الباسورد الخاص به وهو ما علمه بأنه يوم تاريخ ميلاده ليكتشف أول الخيوط حول محاولة قتل ابنته.


وضمن أحداث المسلسل ظهرت هدي الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي زوجة جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال، حيث طالبت بالتواجد في المستشفى لرؤية ابنتها وذهبت إلى المستشفى ودخلت في حالة من البكاء.


وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.


مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

مسلسل "ضل راجل" الذي يشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي. 

بينما يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية. 

الفنان ياسر جلال ياسر جلال خيوط ضل راجل صناع مسلسل خاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مسلسل ملوك الجدعنه والإعادة على قناة mbc مصر

«تشكيك في بنوتها وحادث خطير».. أزمات ظهرت في إعلان شريهان

«مستقبل وطن» ينشر فيديو لـ«هدية» الرئيس السيسى فى رمضان

الحلقة الثالثة من «الاختيار 2».. كريم عبدالعزيز وأحمد مكى فى رابعة

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية فى إطار مواجهة كورونا

فحص رخص المحال التجارية بسيوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (1) .. كيف يرى اليهود الله؟

الخارجية الفلسطينية تنتظر موقفًا أمريكيًا ودوليًا حازمًا من الاستيطان

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة