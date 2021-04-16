مناقشات كتب وورش فنية للأطفال والكبار فى «ثقافة الجيزة»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، في إطار فعاليات مبادرة “نقرأ لنرتقي”.

وناقشت مكتبة ساقية مكي الثقافية كتاب "الحضارة الإسلامية قيم وسلوك" تأليف دكتور محمد أحمد سحلول، حيث يؤكد الكتاب أن سعادة البشرية في حضارة الإسلام قائمة على الإيمان والعلم وهو خير مرشد إلى طريق النهضة والتطور، كما تمثل الأخلاق والقيم الجانب المعنوي أو الروحي في الحضارة الإسلامية، وأيضا الجوهر والأساس الذي تقوم عليه أي حضارة.

كما ناقشت مكتبة أطفيح كتاب "جولة فى مصانعنا-الجلود" تأليف نجوى حسيب، ويتحدث عن الجلود بأنواعها، وطرق تصنيعها، ونفذت مكتبة أم خنان الثقافية ورشة فنون تشكلية بعنوان "فانوس رمضان"، بالإضافة إلى مناقشة كتاب "السموم البيضاء والسلوك البشري" تأليف ملاك جرجس، الذي يناقش تأثير السموم على الأعصاب، بجانب مسابقة في المعلومات العامة عن أصل "فانوس رمضان".

وأقام مركز طفل المنيرة الغربية ورشة تدوير خامات البيئة لعمل مجسم فانوس رمضان من الزجاج والبلاستيك والفوم جليتر، بينما ناقش مسؤول النشاط ببيت ثقافة الباويطي كتابًا بعنوان "بعض ما يمكن قوله اوراق ليست شخصية" تأليف محمود الورداني، الذي يلقي الضوء على جوانب مختلفة لشخصيات كان لها عظيم الدور في تشكيل العديد من مجريات الأمور في مراحل مختلفة من تاريخنا العربي، كما عقدت مكتبة الناصرية محاضرة بعنوان "الاهتمام ورعاية الضعفاء"، دارت حول دور الفرد والمجتمع في رعاية الضعفاء والمحتاجين، بينما نفذت مكتبة الشيخ زايد مسابقة دينية وثقافية، ونظم بيت ثقافة البراجيل يوم ثقافي لاكتشاف المواهب في الشعر والغناء.

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها في كافة محافظات الجمهورية لنشر المعرفة ورفع الوعي، لمواجهة الأفكار الظلامية التي تبثها الجماعات الظلامية.

ومن ناحية أخرى تستعد الهيئة للمشاركة في فعاليات معرض الكتاب المخفض المقرر إقامتها في الاسبوع المقبل.