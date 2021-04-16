الجمعة 16 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورش فنية متعددة لذوى الاحتياجات الخاصة فى ثقافة البحر الأحمر

ثقافة البحر الاحمر
ثقافة البحر الاحمر

ضمن اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوي الاحتياجات الخاصة، نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عدة أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، حيث أقام قصر ثقافة رأس غارب ورشة أشغال يدوية لذوي الاحتياجات الخاصة لعمل منتجات من الكروشيه باستخدام خيوط المكرمية، والكليم لعمل صواني وكوسترز وبعض الأشكال المختلفة، وقام بالتدريب المدربة فاطمة سامح، كما أقيم على هامش الورشة محاضرة ثقافية قدمتها هيام بدر بلغة الإشارة بعنوان "الولاء والانتماء.. كن لماحاً للجمال فقط" تناولت صفات الصم، وكذلك أهمية وضرورة تعلم لغة الإشارة فهى وسيلة جيدة للتواصل معهم، وتطرقت إلى إهتمام الدولة وما تقدمه لهم من دعم مثل بطاقة الخدمات المتكاملة، والإحتفال باليوم العالمي للإشارة، وأسبوع الأصم العربي وكذلك البعثات للمعلمين للتعامل مع الصم.

واستكمل بيت ثقافة القصير الورشة الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة لعمل أشكال من الأركيت والتي استمرت لمدة ثلاث أيام بمركز التأهيل بالقصير مع المدرب عبدالله محمد، قام فيها بتركيب القطع الخشبية المفرغة بمنشار الأركيت الكهربائي، وتم عرض نتاج الورشة وهي حامل صور وبونبونيرة وعلبة مناديل ووراقة وقلب يستخدم هدية، كما استمر البيت في تقديم بروفات العرض المسرحي "كوميديا الحب" بمركز شباب مبارك بالقصير وهي قصة كوميدية مستوحاة من المجتمع التاريخي، العرض تأليف صلاح متولي إخراج محمد سامح، موسيقى وألحان علاء منصور، أشعار كمال حسن، وإستعراضات هنائي كمال، تمثيل أعضاء فرقة بيت ثقافة القصير المسرحية.

وأقامت مكتبة الخالدين بسفاجا مناقشة كتاب "أدباء في المقدمة" للأديب رجاء النقاش وقام بمناقشة الكتاب بركة فخري مغربي، حيث أوضح أن الكتاب هو كتاب نقدي تناول فيه الكاتب بعض أعمال الأدباء أمثال أحمد عبدالمعطي حجازي والطيب صالح وصلاح جاهين وآخرين، وضمن برنامج تشجيع القراءة الوطنى قامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بمناقشة كتاب بعنوان "موالد مصر المحروسة" وتحدث الشاذلي عبدالعزيز عن طرق الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية من خلال طقوس شعبية مصرية شديدة الخصوصية، حيث أكدت المصادر التاريخية على أن مصر قد عرفت الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية بدءًا من عصر الدولة الفاطمية وتعددت الموالد بداية من المولد النبوي واحتفال الطرق الصوفية به وموالد السيد البدوي وأبوالحسن الشاذلي والشيخ أحمد رضوان.

قصور الثقافة ثقافة البحر الاحمر فعاليات ثقافية انشطه متنوعة اخبار ثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مسلسل ملوك الجدعنه والإعادة على قناة mbc مصر

«تشكيك في بنوتها وحادث خطير».. أزمات ظهرت في إعلان شريهان

«مستقبل وطن» ينشر فيديو لـ«هدية» الرئيس السيسى فى رمضان

الحلقة الثالثة من «الاختيار 2».. كريم عبدالعزيز وأحمد مكى فى رابعة

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية فى إطار مواجهة كورونا

فحص رخص المحال التجارية بسيوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (1) .. كيف يرى اليهود الله؟

الخارجية الفلسطينية تنتظر موقفًا أمريكيًا ودوليًا حازمًا من الاستيطان

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة