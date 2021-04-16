ورش فنية متعددة لذوى الاحتياجات الخاصة فى ثقافة البحر الأحمر

ضمن اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوي الاحتياجات الخاصة، نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عدة أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، حيث أقام قصر ثقافة رأس غارب ورشة أشغال يدوية لذوي الاحتياجات الخاصة لعمل منتجات من الكروشيه باستخدام خيوط المكرمية، والكليم لعمل صواني وكوسترز وبعض الأشكال المختلفة، وقام بالتدريب المدربة فاطمة سامح، كما أقيم على هامش الورشة محاضرة ثقافية قدمتها هيام بدر بلغة الإشارة بعنوان "الولاء والانتماء.. كن لماحاً للجمال فقط" تناولت صفات الصم، وكذلك أهمية وضرورة تعلم لغة الإشارة فهى وسيلة جيدة للتواصل معهم، وتطرقت إلى إهتمام الدولة وما تقدمه لهم من دعم مثل بطاقة الخدمات المتكاملة، والإحتفال باليوم العالمي للإشارة، وأسبوع الأصم العربي وكذلك البعثات للمعلمين للتعامل مع الصم.

واستكمل بيت ثقافة القصير الورشة الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة لعمل أشكال من الأركيت والتي استمرت لمدة ثلاث أيام بمركز التأهيل بالقصير مع المدرب عبدالله محمد، قام فيها بتركيب القطع الخشبية المفرغة بمنشار الأركيت الكهربائي، وتم عرض نتاج الورشة وهي حامل صور وبونبونيرة وعلبة مناديل ووراقة وقلب يستخدم هدية، كما استمر البيت في تقديم بروفات العرض المسرحي "كوميديا الحب" بمركز شباب مبارك بالقصير وهي قصة كوميدية مستوحاة من المجتمع التاريخي، العرض تأليف صلاح متولي إخراج محمد سامح، موسيقى وألحان علاء منصور، أشعار كمال حسن، وإستعراضات هنائي كمال، تمثيل أعضاء فرقة بيت ثقافة القصير المسرحية.

وأقامت مكتبة الخالدين بسفاجا مناقشة كتاب "أدباء في المقدمة" للأديب رجاء النقاش وقام بمناقشة الكتاب بركة فخري مغربي، حيث أوضح أن الكتاب هو كتاب نقدي تناول فيه الكاتب بعض أعمال الأدباء أمثال أحمد عبدالمعطي حجازي والطيب صالح وصلاح جاهين وآخرين، وضمن برنامج تشجيع القراءة الوطنى قامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بمناقشة كتاب بعنوان "موالد مصر المحروسة" وتحدث الشاذلي عبدالعزيز عن طرق الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية من خلال طقوس شعبية مصرية شديدة الخصوصية، حيث أكدت المصادر التاريخية على أن مصر قد عرفت الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية بدءًا من عصر الدولة الفاطمية وتعددت الموالد بداية من المولد النبوي واحتفال الطرق الصوفية به وموالد السيد البدوي وأبوالحسن الشاذلي والشيخ أحمد رضوان.