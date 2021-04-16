داو يخترق 34 ألف نقطة وذروة جديدة لستاندرد أند بورز

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي فوق مستوى 34 ألف نقطة للمرة الأولى ليبلغ المؤشر القيادي والمؤشر ستاندرد أند بورز 500 ذرى جديدة بفضل صعود لأسهم شركات التكنولوجيا يغذيه تراجع عوائد السندات وبيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية في مارس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " بلومبرج" هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يسجل فيها ستاندرد أند بورز 500 إغلاقا مرتفعا جديدا، بينما تجاوز داو أعلى مستوى إقفال له السابق المسجل في التاسع من أبريل.

شملت مستويات الذروة القياسية مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتدعم القطاع، هو وقطاع خدمات الاتصالات، بالأداء القوي لأسماء كبيرة، مثل أبل وميكروسوفت وفيسبوك.

وقال تيم موراي، استراتيجي أسواق المال لدى ت. روي برايس أسوسيتس، "رغم ارتفاع التقييمات كثيرا، فإن الثقة كبيرة في أن عمالقة التكنولوجيا سيواصلون تحقيق تدفقات سيولة كافية لتبرير تلك التقييمات."

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع داو 305.16 نقطة بما يعادل 0.9 بالمئة ليصل إلى 34036.05 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 45.79 نقطة أو 1.11 بالمئة مسجلا 4170.45 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 180.92 نقطة أو 1.31 بالمئة إلى 14038.76 نقطة.

و علي صعيد آخر أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 305.10 نقطة، أو0.9% ، ليصل إلى 34035.99 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 45.76 نقطة، أو 1.1% ، ليصل إلى 4170.42 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 180.92 نقطة ، أو 1.3% ، ليصل إلى 14038.76 نقطة.

ويتوقع المحللون انتعاش أرباح شركات ستوكس 600 أكثر من 50 % في الربع الأول من العام بعد تراجعها نحو 40 % في الفترة ذاتها قبل سنة، وفقاً لبيانات رفينيتيف آي/بي/إي/إس.

وارتفع سهم أيه.بي.بي السويسرية الهندسية 3.1 % بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، في حين زاد سهم بوبليسيس الفرنسية للإعلان 3.3 % بعد عودتها لتحقيق نمو ذاتي للمرة الأولى منذ ما قبل الجائحة وصعد سهم منافستها البريطانية دبليو.بي.بي 0.5 %.