الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بعد اعتذاره للأوقاف.. «الطاروطى» قارئا فى جمعة اليوم

الشيخ الطاروطي
الشيخ الطاروطي

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم بمسجد غنيمى بمنيا القمح، في محافظة الشرقية.

ويتلو قرآن الجمعة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وذلك عقب اعتذاره للدكتور محمد مختار جمعة، عن مخالفة بعض المصلين للإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات داخل مجمع الطاروطي ما دفع وزارة الأوقاف لصدور قرار بغلق المسجد ومنعه من إمامة المصلين وأى عمل دعوى لحين التحقيق معه.

وقال "الطاروطى"، فى أول تعليق على ما حدث من إغلاق مجمع الطاروطى، نتيجة ظهوره وخلفه بعض المصلين الذين لم يرتدوا الكمامات: "تقصير وسهو ولكنه غير متعمد وأعلن التزامى كغيرى من زملائى الأئمة لتكون المساجد دائما مصدر أمن وأمان".

وتابع الطاروطى: "وادعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأقول إن ما حدث كان محنة لأن الإنسان حينما يحرم من الصلاة فى مسجده ويحرم المصلون فهي محنة، والتمس من وزير الأوقاف أن يتقبل هذا الالتزام ويفتح المجمع حتى لا يحرم الناس من الصلاة فيه".

ويلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة اليوم الجمعة، بقصر ثقافة منيا القمح ، وذلك بحضور  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان “رمضان شهر القرآن.. دعوة للتأمل في عظمة كتاب الله (عز وجل)”.

وأكدت وزارة الأوقاف على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وحددت وزارة الأوقاف ضوابط الصلاة في المساجد منها..  

- ارتداء الكمامة 
- اصطحاب المصلى الشخصى
- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى
-استمرار عدم فتح دورات المياه 
- استمرار عدم فتح الأضرحة 

القارئ عبد الفتاح الطاروطى الطاروطي الدكتور محمد مختار جمعة

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