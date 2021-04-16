إعدام عدسات لاصقة وأدوية و️كمامات غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

شن حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، حملة مكبرة للتفتيش على شركات ومخازن الأدوية بمنطقة المنشية الجديدة، والتأكد من اشتراطات السلامة والصحة المهنية والشروط البيئية والصحية ومدي الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقد اسفرت الحملة عن إعدام عدد من العدسات اللاصقة، وأدوية تأمين صحي، و️كمامات غير مطابقة للمواصفات فضلا عن إعدام عبوات تطهير مجهولة المصدر وتحرير ٤ محاضر أمن صناعي لعدم الإلتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما تم تحرير محضر حماية مستهلك، و ٥ محاضر صحه، و ٧ محاضر مخالفات شئون بيئة.

شارك في الحملة سكرتير عام الحي وإدارات اشغال الطريق والرقابة والرصد البيئي وشئون البيئة والكهرباء ورخص المحلات بالحي وحماية المستهلك والصحة ( صيدليات )، والطب البيطري والأمن الصناعي، والرصد البيئي بالمحافظة، ضمن إجراءات التفتيش ومتابعة شركات الأدوية والصيدليات للحفاظ على صحة المواطنين، والإلتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

جاء ذلك بناءً علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المشددة برفع معدلات العمل خلال شهر رمضان المبارك وتكثيف حملات التفتيش علي المصانع والشركات والمحال التجارية.

وكان قد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية توجيهات مشددة لجميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة.

وأكد "الشريف" أن المحافظة وجهاتها التابعة حريصة علي سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب ، ورصف الطرق ، وتطوير الميادين ، أو مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " ، كما شدد علي استمرار أعمال التفتيش المفاجئ علي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة علي الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات علي أملاك الدولة.

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