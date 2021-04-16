إصابة 4 من بينهم ربة منزل فى اشتباكات بين عائلتين بقنا

أصيب 4 أشخاص، من بينهم ربة منزل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك جراء اشتباكات بالأسلحة النارية، بين عائلتين بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، عقب تحويل المصابين لمستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بتلقي إشارة من مركز شرطة أبوتشت، بنشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، بسبب خلافات الجيرة.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة كل من، فاطمة عديل محمد، 35 عاما، ربة منزل، ومحمد عدلي محمد، 37 عاما، وهمام محمد زويل، 66 عاما، وياسر طايع أبو زيد، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بقرية الحسينيات في أبوتشت.

وعلى الفور وصلت قوات الأمن لموقع الاشتباكات بين العائلتين، وفرضت كردونًا أمنيًا بينهما وذلك لمنع تجددها، وكثفت من جهودها لإلقاء القبض على المتهمين، فضلًا عن ضبط السلاح المستخدم في المشاجرة، وسيطرت على الموقف.

وفي سياق متصل، نقلت سيارات الإسعاف بمحافظة قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف، المصابين إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا منذ ساعات قليلة، يفيد إصابة سائق من مدينة أبوتشت بطلق ناري في الرقبة، وذلك بقرية بقرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما تعمل على تكثيف جهودها وذلك لضبط المتهمين بإصابة السائق بالطلق الناري، وعكف فريق بحثي على كشف غموض الحادث.

