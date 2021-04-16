«وكل ما نفترق» الحلقة 3.. عودة ريهام حجاج للحياة ومقتل فريدة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “وكل ما نفترق” أحداثا متصاعدة بين الأكشن والدراما والساسبنس، فيقوم محمد الشرنوبى بتنفيذ وعده لزينب شقيقة نور بالبحث عن خاطفي فريدة ابنة نور، وذلك عقب اختفاء جثة نور الفايد.

ويقوم جوهري بزيارة والدته نعمة والتي تقوم بدورها سلوى خطاب، رغم المشاكل التي كانت بينهما.

وأثناء الزيارة تسأله والدته "قمر متورطة في إيه وعايزاني أخرجها منه؟"، فيتعجب شرنوبي من استفسارها، وقال "أنتِ حد قالك حاجة ولا إيه؟"، فردت عليه: "هو أنت بيجيبك عندي على بوزك إلا قمر".

فحكي شرنوبي "هريدي" لوالدته عما حدث مع قمر التي هي في الأصل "نور الفايد" ثم سألها عن فتحي الدسوقي الذي قام بوضع قمر في طريق حسام وغير اسمها إلى نور الفايد حتى يجمع معلومات عنه يستغلها ضده، خاصة وأن حسام يعمل في تجارة المخدرات وليس المقاولات كما خدعهم، فتنفي نعمة معرفتها به ولكنها قالت له "أعرف اللي يقدر يوصلنا ليه"، كما طلب شرنوبي من سلوى خطاب أن تقوم بتهريب قمر المقبوض عليها، ومحبوسة في إحدى المستشفيات حتى تتلقى العلاج.

وبالفعل أرسلت نعمة فتاة لقمر في المستشفى لتساعدها على الهرب، وبالفعل نجحت قمر في قص الجبس والقفز من نافذة الغرفة لتقع داخل سيارة القمامة أمام المستشفى، في نفس الوقت تنتحل حنان "أيتن عامر" صفة طبيبة منتدبة من وزارة الداخلية للكشف على قمر، ولكن تتمكن من الهرب.

على جانب آخر، يبدأ حسام “أحمد فهمي” في البحث عن ابنته فريدة ويعلم من شقيقته حنان أن نور لم تمت فتعاتبه بشدة أنه قام بتهريبها ولكنه ينفي ذلك ويقول لها إن الطريق الوحيد للوصول لفتحي هو أن تفضل نور على قيد الحياة

فيما اشتعلت الأحداث بلقاء جوهري وقمر "نور الفايد" التي تلعب شخصيتها ريهام حجاج.

فيما حصل حسام "أحمد فهمي" على بيانات السيارة التي خطفت نجلته "فريدة"، من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في القصر واكتشف أنها تخص طليقته السابقة وزوجها، فيما تذكرت قمر أن أحد خاطفي ابنتها من جماعة الخيالة دون التطرق إلى صلتها بهم وفي نهاية الحلقة ظهرت حنان وهي تشاهد فيديو مفبرك لقتل فريدة بالرصاص.

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.