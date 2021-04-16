بعد اصابة 4 في حادث تصادم.. اصابة طفل سقط من قطار الصعيد في قنا

أصيب طفل بكسر في الذراع الأيمن، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة إثر سقوطه من قطار أثناء سيره، وذلك بمزلقان محطة قطارات مركز دشنا شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، عقب تحويل المصاب لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد تلقى بلاغًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بإصابة سعيد نجار أحمد، يبلغ من العمر 16 عامًا، بكسر في الذراع، وذلك بسبب سقوطه من قطار أثناء سيره بمزلقان محطة السكة الحديد بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

وقد تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، وذلك من أجل تلقى العلاج اللازم، فيما قد تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات اللازمة، عقب إخطار أسرة المصاب.

وفي الساعات الأولي من صباح الجمعة، شهدت محافظة قنا، حادثا أخراً بعدما تلقي اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد تلقي بلاغًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، مفاده وقوع حادث تصادم سيارة أجرة بيجو ومقطورة محملة بمحصول قصب السكر، بين قريتي أولاد عمرو والسمطا التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، وذلك بسبب السرعة المفرطة.

وأسفر الحادث بين السيارة الأجرة والمقطورة المحملة بقصب السكر، عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور وجروح مختلفة، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفيات قنا العام لتلقي العلاج اللازم.