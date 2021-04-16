الجمعة 16 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد اصابة 4 في حادث تصادم.. اصابة طفل سقط من قطار الصعيد في قنا

اسعاف
اسعاف

أصيب طفل بكسر في الذراع الأيمن، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة إثر سقوطه من قطار أثناء سيره، وذلك بمزلقان محطة قطارات مركز دشنا شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، عقب تحويل المصاب لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

 

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد تلقى بلاغًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، بإصابة سعيد نجار أحمد، يبلغ من العمر 16 عامًا، بكسر في الذراع، وذلك بسبب سقوطه من قطار أثناء سيره بمزلقان محطة السكة الحديد بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

وقد تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، وذلك من أجل تلقى العلاج اللازم، فيما قد تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات اللازمة، عقب إخطار أسرة المصاب.

وفي الساعات الأولي من صباح الجمعة، شهدت محافظة قنا، حادثا أخراً بعدما تلقي اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد تلقي بلاغًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، مفاده وقوع حادث تصادم سيارة أجرة بيجو ومقطورة محملة بمحصول قصب السكر، بين قريتي أولاد عمرو والسمطا التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، وذلك بسبب السرعة المفرطة.

 

وأسفر الحادث بين السيارة الأجرة والمقطورة المحملة بقصب السكر، عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور وجروح مختلفة، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفيات قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

أمن محافظة الاول قنا الداخلية قطار سيارات تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مسلسل ملوك الجدعنه والإعادة على قناة mbc مصر

«تشكيك في بنوتها وحادث خطير».. أزمات ظهرت في إعلان شريهان

ميريام فارس تثير الجدل.. «مش دي مصر اللي قولتي إنك تقيلة عليها»

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 16-4-2021

إعدام عدسات لاصقة وأدوية و️كمامات غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

الحلقة الثالثة من «حرب أهلية».. باسل خياط يدبر مكيدة للإيقاع بيسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (1) .. كيف يرى اليهود الله؟

الخارجية الفلسطينية تنتظر موقفًا أمريكيًا ودوليًا حازمًا من الاستيطان

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة