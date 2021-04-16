حظك اليوم.. توقعات الفلك لأصحاب الأبراج المائية الجمعة 16 أبريل 2021

تعتبر الأبراج من الأشياء الهامة للبعض، وتنقسم إلى أربعة أنواع “النارية والمائية والترابية والهوائية”، فلكل نوع ما يميز أصحابه عن غيره.

فى هذا التقرير نقدم توقعات أصحاب الأبراج المائية، وهى "السرطان، العقرب، الحوت"، ليوم الجمعة 16 أبريل وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

توقعات برج السرطان

مهنيًا: تتذمّر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات، يوم بطيء كن حذرًا ودقيقًا جدا في تعاملك مع الآخرين ودقق في حساباتك.

عاطفيًا: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، فإلى متى ستنتظر؟ حين يغزو الشيب مفرقك؟، عليك بأتخاذ خطوة إيجابية تجاه من يشغل بالك.

صحيًا: كن أكثر دقة في إنجاز واجباتك الرياضية الضرورية ولكن ليس إلى حد الإرهاق، لذا عليك الرجوع لممارسة بعض التماريين الرياضية للحفاظ على الجسم.

توقعات برج العقرب

مهنيًا: قد تختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل لكن حاول أن تسوّي الأمور بلطف وحكمة، عليك تجنب العصبية المفرطة.

عاطفيًا: لا ترهق الحبيب بأفكارك الدونكيشوتية التي لا تنتهي، وحاول أن تكون واقعيًا قدر الإمكان، واتخاذ خطوات جادة بشكل كبير هذة الفترة.

صحيًا: تقوم بعدة أعمال في وقت واحد ما يصيبك بالإرهاق وبتوتر الأعصاب، لذا عليك تجنب الضغوط خاصة فى العمل.

توقعات برج الحوت

مهنيًا: وجود القمر في الجوزاء في موقع معاكس يطلب منك مضاعفة الانتباه والتدقيق في كل ما يتعلق بالملفات والأوراق ومستندات البيع والشراء.

عاطفيًا: بعض العقبات تقف عائقًا في طريق علاقتك بالحبيب، وتحاول أن تتأقلم مع هذه العلاقة، لذا عليك ان تبتعد بعض الشيء عن أحبائك حتى لا تخسرهم.

صحيًا: يمكنك التغلب على التشنجات بإشاعة جو من الفرح في محيطك، عليك تجنب الاكتئاب والتوتر بشكل كبير خلال هذه الأيام.