أمريكا.. حقن أكثر من 198 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه جرى حقن ما يزيد عن 198 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأفادت الهيئة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية - أن 198 مليونا و317 ألفا و40 جرعة إجمالية جرى حقنها لأفراد في الولايات المتحدة، وهو ما يشكل حوالي 78% من إجمالي 255 مليونا و400 ألفا و665 جرعة تم الحصول عليها.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19)، في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 31.5 مليون شخص.

وفي السياق، أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية براين كيمب -في بيان اليوم - أن أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) تم حقنها في الولاية.

وتستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج، و كان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

وأوضح البيان أن مليون عملية تطعيم جرت خلال في الولاية خلال 12 يوما، وأن أكثر من 3.2 مليون شخص في الولاية تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 76،120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 769 حالة وفاة نتيجة جديدة ليتجاوز إجمالي الوفيات 560 ألف حالة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أكثر من 31 مليون حالة منذ بدء انتشار الجائحة، وتجاوزت الإصابات في العالم 137 ملايين حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.