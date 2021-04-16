إصابة 4 في حادث تصادم مقطورة محملة بمحصول القصب وسيارة أجرة في قنا

أصيب 4 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جراء حادث تصادم سيارة أجرة ومقطورة محملة بمحصول قصب السكر بين قريتي أولاد عمرو والسمطا التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، عقب تحويل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد تلقي بلاغًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، مفاده وقوع حادث تصادم سيارة أجرة بيجو ومقطورة محملة بمحصول قصب السكر، بين قريتي أولاد عمرو والسمطا التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا، وذلك بسبب السرعة المفرطة.

وأسفر الحادث بين السيارة الأجرة والمقطورة المحملة بقصب السكر، عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور وجروح مختلفة، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفيات قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، وذلك عقب تحويل المصابين لمستشفى قنا العام من أجل تلقي العلاج اللازم، وتم أخطار أسر وذوي المصابين في الحادث.

وفي سياق مواز، تلقي اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده تلقي بلاغ من مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة عبد الرازق محمد أحمد، 27 عاما، سائق، ومقيم الكرنك بأبوتشت، بطلق ناري، بالقرب من قرية حمرة الدوم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

ونشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قوات أمنية في القرية، وذلك لمنع وقوع أي مصابين أو ضحايا، فضلًا عن التكثيف لإلقاء القبض على المتهم بإصابة السائق بالعيار الناري داخل القرية.

فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي التابع لدائرة مركز نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات اللازمة.