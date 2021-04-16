الحلقة الثالثة من «حرب أهلية».. باسل خياط يدبر مكيدة للإيقاع بيسرا

كشف النجم باسل خياط للجمهور عن الوجه الحقيقي للطبيب النفسي يوسف في الحلقة الثالثة من المسلسل الرمضاني "حرب أهلية"، بعدما تبين أنه يدبر مؤامرة مع الطبيب الذي يعالج مريم (يسرا) لإيهامها أنها تعاني من مرض خطيرة ولا تملك الكثير من الوقت لتعيشه.



وفي نفس الوقت يخدع باسل زوجته فريدة (أروى جودة) خلال شهر العسل بأن سبب علاقته الغريبة مع يسرا، حسب وصفها، هو أن أيامها معدودة ولا يوجد أحد بجوارها سواه مع وجود مشاكل بينها وبين ابنتها، طالباً منها أن تتحمله حتى يجد حل لمشكلتها.

ومن المقرر أن تنتهي يسرا والمخرج سامح عبدالعزيز من تصوير مشاهد مسلسل "حرب أهلية" بالكامل بحلول 21 رمضان الجاري، حيث يكثف طاقم العمل حاليا التصوير لسرعة تسليم الحلقات للشركة المنتجة للمسلسل وقناة cbc العارضة للمسلسل الجديد.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات سي بي سي، حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي للمسلسل الجديد للنجمة يسرا.

ويدور "حرب أهلية" حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.



"حرب أهلية" من بطولة يسرا باسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.