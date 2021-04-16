حظك اليوم.. توقعات الفلك لأصحاب الأبراج الترابية الجمعة 16 أبريل 2021

تعتبر الأبراج من الأشياء الهامة للبعض، وتنقسم إلى أربعة أنواع “النارية والمائية والترابية والهوائية”، فلكل نوع ما يميز أصحابه عن غيره.

فى هذا التقرير نقدم توقعات أصحاب الأبراج الترابية، وهى "الثور، العذراء، الجدى"، ليوم الجمعة 16 أبريل، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

توقعات برج الثور

مهنيًا: قد تكون الظروف كلها في مصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيرًا.

عاطفيًا: حاول أن تكون منصفًا مع شريك الحياة، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما، الأمر الذى يساهم فى توطيد العلاقة.

صحيًا: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولًا على العمل، فكل شيء على خير ما يرام.

توقعات برج العذراء

مهنيًا: عليك أن تتنبّه لمصاريفك هذا اليوم، وخصوصًا أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا، لذا لابد أن تحرص من غدر الأيام.

عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك على المحك، لذا عليك أن تتريس فى إبلاغ شريك حياتك بحبك.

صحيًا: تتمتع حتى اليوم بقدرة كبيرة على مواجهة التحديات، وهذا يساعدك على الوقوف بثبات.

توقعات برج الجدي

مهنيًا: قد تعمل على مشروع فني أو إبداعي ابتداءً من اليوم، أو يتحدث هذا اليوم عن شراكة في العمل مع شخص ناجح بشكل كبير.

عاطفيًا: قد تعيش حنينًا إلى الماضي أو تجد حولك من يعود إلى الوراء، فالمزاج العام يكون في حالة رومانسية وعليك أن تماشي هذا المسار.

صحيًا: حزم أمتعتك وانطلق في رحلة تخييم في إحدى المناطق الجبلية بعيدًا عن هموم العمل والحياة، لذا عليك النظر فى الحصول على إجازة للاسترخاء.