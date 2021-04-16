وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يلتقيان قيادات الدعوة بمنيا القمح.. اليوم

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة، اليوم، بقصر ثقافة منيا القمح، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وتتضمن زيارة وزير الأوقاف لقاء عدد من الأئمة والدعاة بقصر ثقافة منيا القمح، ثم المشاركة في افتتاح مسجد الغنيمي بمنيا القمح وأداء صلاة الجمعة بالمسجد.

ومن المقرر أن يكون فى استقباله أيضا الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ خالد شجر مدير عام الدعوة بالمديرية.

ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان ”رمضان شهر القرآن.. دعوة للتأمل في عظمة كتاب الله (عز وجل)“.

وأكدت وزارة الأوقاف على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وحددت وزارة الأوقاف ضوابط الصلاة في المساجد وهي كالآتي:

- ارتداء الكمامة.

- اصطحاب المصلى الشخصى.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.

-استمرار عدم فتح دورات المياه.

- استمرار عدم فتح الأضرحة.

- استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

- استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة.

- عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها.

- عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد.

- السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.

- فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة لصلاة العشاء والتراويح لهن.

- قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

- استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح.

- استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.