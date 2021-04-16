البرازيل تسجل 3560 وفاة و73174 إصابة جديدة بكورونا

سجلت البرازيل 3560 وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19، اليوم، و73174 حالة إصابة جديدة، وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة.

وسجلت البلاد حتى الآن 365444 وفاة في المجمل بسبب فيروس كورونا و13 مليونا و746681 حالة إصابة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 3808 وفيات و82186 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس .

وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي - أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 358 ألفا و425 حالة وفاة، فيما بلغ عدد إجمالي الإصابات 13 مليونا و599 ألفا و994 إصابة.

وكان إديرلون ريزيندي منسق برنامج المنظمة البرازيلية لطب الإنعاش، قد أعلن أن عدد المصابين بكورونا البالغين 39 عاما وما دونه في وحدات الرعاية المركزة ارتفع في مارس بشكل كبير ليتجاوز 11 ألفا، ليشكل 52.2 بالمئة من إجمالي المرضى في تلك الأقسام.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم إعطاء 32.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل حتى اليوم.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في البرازيل قبل نحو 12 أسبوعا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

تستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا وحتى الأن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج، وكان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

وفى الولايات المتحدة تم إعطاء 195 مليون جرعة حتى الآن في الأسبوع الماضي، وتم إعطاء ما معدله 3.35 مليون جرعة في اليوم، وتم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة ما يكفي لتطعيم 5.4% من سكان العالم، لكن التوزيع غير متوازن، البلدان ذات الدخل المرتفع يتم تلقيحها 25 مرة أسرع من البلدان ذات الدخل المنخفض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.