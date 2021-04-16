بسبب فقدانها للأبوة.. نهى عابدين تخطف مشاعر المشاهدين فى «نجيب زاهي زركش»

فاجأت الفنانة الشابة نهى عابدين، جمهورها هذا العام بدور مختلف عليها بشكل كبير من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع النجم القدير دكتور يحيى الفخراني، وهي ممرضة التقى بها في المطار وطلب منها أن تأتي إلى منزله لمراعاته، وفي نيته أن يتقرب منها عن طريق غير مباشر، وفي نيتها هي الأخرى التقرب منه عن نفس الطريق وتستحوذ على جزء كبير من ماله، خاصة أن "نجيب" يمتلك ثروة وممتلكات ضخمة، وتعود لعائلة جاءت إلى مصر قبل 120 سنة وأدخلوا الفن إلى مصر، جده اشترى مسارح كثيرة ووالده اشترى سينمات، وكلاهما تزوجا من راقصات، أما هو فلديه أشهر مولات وسينمات في مصر.

نهى عابدين تخطف الأنظار

في مشهد لا يتعدى مدته الخمس دقائق، استطاعت نهى بكل سلاسة تقمص شخصية "ليالي" بشكل كبير لدرجة وصلت لقلوب المشاهدين دون انفعال زائد أو استعراض عضلات في التمثيل، لتظهر الشخصية طبيعية تماما، حيث تجسد دور الفتاة المنكسرة بسبب انفصال والدها عن والدتها وعدم اعترافه بها منذ طفولتها، في نفس الوقت الذي يوجد بداخلها فيضان من الحنان تجاه أي رجل كبير وتنجذب إليه من باب تعويضها عن مشاعر الأبوة التى افتقدتها منذ الصغر، ويوجد بداخلها أيضا قسوة شديدة تظهر أحيانا مع كبار السن وتريد أن تستحوذ على أكبر قدر من المال، في صورة للانتقام من والدها بمخيلتها، السبب الذى جعلها تعيش حالة نفسية صعبة بسبب فقدانها مشاعر الأبوة منذ طفولتها.

خرجت مشاعر نهى "ليالي" صادقة للغاية كما رسمها المؤلف الكبير عبدالرحيم كمال، بحرفية على الورق الذي يناقش قضايا اجتماعية هامة أبرزها العلاقات الأسرية وعلاقة الأب بأبنائه تحديدا، ونجحت "نهى" في إقناع المشاهدين بشكل خاص أنها فقدت حنان الأب، جعلت الكثير من رواد السوشيال ميديا يتبادل المشهد التى انهارت فيه من البكاء في جلسة "سُكر ليلية" مع "نجيب" الذي اعتاد على فعل ذلك نهاية كل يوم ليتناسى همومه، ونجحت في اقناعه بالبحث عن نجله، متذكره معه شريط حياتها وذكرياتها المؤلمة من والدها "صبري" الذي ترك والدتها منذ علمه بحملها.

على الرغم من تألق نهى عابدين، في العديد من الأعمال؛ إلا أنها تصبح شخصية مختلفة تماما عندما تقف أمام "دكتور الفن" يحيى الفخراني، فمن يتابع مسيرة نهى منذ بداية عملها بالفن، ويتابع أعمالها مع النجم يحيى الفخراني، فمثلا عندما شاركت في "ونوس" يجد فارق كبيرا للغاية ويشعر وكأنها ممثلة أخرى، ولكن هذا لا يعود لسحر يحيى الفخراني على الممثلين الذين يقفون أمامه، أو سيناريو عبدالرحيم كمال فقط، ولكن يعود أيضا لاجتهاد نهى في تقديم أفضل ما لديها ورغبتها في التقدم طوال الوقت.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش 2021

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، ويعرض المسلسل على قناتى ON و DMC.

نجيب زاهي زركش

فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

يعطي النجم يحيي الفخراني خلال هذا العمل فرصة للنجوم الشباب لإبراز موهبتهم التمثيلية حيث يشاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم أنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، وكريم عفيفى، وشيرين، ورنا رئيس، ومحمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج شادى الفخرانى.