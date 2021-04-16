قبل السحور.. إصابة سائق بطلق نارى بمركز نجع حمادى فى قنا

أصيب سائق، منذ قليل، بطلق ناري في الرقبة، وذلك في قرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، بعدما تم نقل المصاب لمستشفى بهجورة التكاملي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده تلقي بلاغ من مركز شرطة نجع حمادي، بإصابة عبد الرازق محمد أحمد، 27 عاما، سائق، ومقيم الكرنك بأبوتشت، بطلق ناري، بالقرب من قرية حمرة الدوم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

ونشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قوات أمنية في القرية، وذلك لمنع وقوع أي مصابين أو ضحايا، فضلًا عن التكثيف لإلقاء القبض على المتهم بإصابة السائق بالعيار الناري داخل القرية.

فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي التابع لدائرة مركز نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات اللازمة.

وفي سياق متصل، بدأ فريق بحث برئاسة المقدم سامح نجيدة، وكيل فرع البحث الجنائي، بشمالي محافظة قنا، والمقدم إسلام فوزي، رئيس وحدة المباحث بمركز شرطة نجع حمادي، إلى جانب النقيب أحمد عفت، ضابط وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، تحرياتها لكشف غموض الواقعة، وذلك من خلال فريق بحثي من قبل رجال المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا.

وكانت قرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، قد شهدت اشتباكات مسلحة بين عائلتين منذ 3 أيام، أودت إلى مصرع عامل بسبب خلافات على بناء سلم، فيما تدخلت الأجهزة الأمنية وفرضت كردونا أمنيا بينهما، وتمكنت أجهزة الامن من إلقاء القبض على المتهمين.