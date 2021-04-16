محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا.. الثالث

- وتمتلك مصر نصف مخزون الوطن العربي من (غيلان التمثيل)، وأي محاولة لركوب الترند والتقليل من الابداع المصري وتسطيح الأمور للسخرية من فرحة البسطاء بالدراما المصرية، خاصة الأعمال التى تركز على نشر الوعي، هي محاولة بائسة لا ينبغي لأشخاص – نحسبهم على خير – أن ينجروا لها.

- جملة "هو أنا بتاع DG " التى قالها أحمد مكي لعمه عادل عندما سأله "يا ابني هتعمل فينا ايه تاني"، فرد عليه “ده شغلي هو ”أنا بتاع DG" وأعادها كريم عبد العزيز لأحمد مكي، وهو يسأله المايك فين؟.. هذه الجملة تصلح عنوانا للدراما المصرية في آخر عامين.

- الصورة بألف كلمة لكن هناك جملة بألف معنى، من بينها "دي كانت حرب يا زكريا" التى قالها يوسف الرفاعي (أحمد مكي) ضابط العمليات الخاصة في سيناء، لزكريا يونس ضابط الأمن الوطني (كريم عبد العزيز) في الاختيار 2، ملخصا ما حدث بعد في سيناء عقب بيان 3 يوليو.

- الطاووس.. مسلسل موجع بتفاصيله كام حلقة والناس هتروح تجيب حق سهير الصايغ.

- هجمة مرتدة.. هند صبري طلعت بتشتغل مع المخابرات وأحمد عز جند واحد يجيب له صور من سجن أبو غريب

- هجمة مرتدة.. انتبه مصر تحكي لك وقائع ما جرى.

- هجمة مرتدة..(جهاز أمني لإحدى الدول المعادية) أجمل ما كتب خلال الحلقة الثانية

- هجمة مرتدة.. الأيام القادمة سينال نصيب الأسد من الهجوم من النشطاء والحقوقيين وأصحاب الجمعيات والبوتيكات التى كانت تتلقي تمويلات.

- ماجدة زكي تشاجرت مع صلاح عبد الله لأنه لم يوقظها لسماع صوت ابنها سيف العربي "أحمد عز" الذي اتصل به هاتفيا.

- صلاح عبد الله "والد أحمد عز" أبلغ المخابرات بالرسالة المشفرة التي أرسلها لهم ابنه أنه يتعرض للمراقبة.

- رامز .. استضافة لورديانا مع حمو بيكا يشبه اللي أكل الايس كريم بالعيش

- دعاء الجماهير لرامز في حلقة رمضان صبحي انقلب عليه بدعوات بسبب اللي عمله في لورديانا.. بتبهدل الصاروخ ليه؟.

- ملوك الجدعنة ينتشر في الحارات والشوارع بعيدا عن دولة الترند

- ملوك الجدعنة .. عبير سليمان بذلت مجهود في الحوار والتفاصيل

- في مسلسل النمر الفنان أحمد حلاوة اكتشف أن ابنته حامل، وفي مسلسل ضل راجل لسه ما اكتشفش إن حفيدته حامل.

- تقريبا مسلسل النمر هو أول عمل يقرأه بيومي فؤاد من فترة طويلة علشان كده هو مبدع في الدور.

- زي ما المخدة ما بتساعش اتنين حلوين، في مسلسل النمر الكادر ما بيشيلش ممثل جنب بيومي.. تحس إنه مبسوط وهو بيمثل.

- النمر .. حنان خالد تقدم شخصية زوجة بيومي فؤاد التى تسمح له بالزواج والتنقل بين النساء وبتتبل لضرتها البانية وتقولها خلي بالك ده متقل البرفان وشكل الموضوع فيه ست.. هذه الشخصية خيالية ولا تمت بصله لأي تاء مربوطة

- النمر .. نرمين الفقي أجمل ما في المسلسل والأمانة تقتضي أن يكتب جزءا ثانيا تحت اسم النمر و(الأنثى)