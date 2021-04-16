منة فضالى تهاجم مريام فارس بسبب هذا الأمر

انتقدت الفنانة منه فضالي ظهور المطربة اللبنانية ميريام فارس في إعلان جديد يعرض خلال شهر رمضان الجاري، ويعرض على الشاشات الفضائية وذلك عبر حسابها بموقع "فيس بوك".

وكتبت فضالي :"الله مش مصر كانت كوخة وأنتي كتير وغالية علي مصر دلوقتي وحشاني يا مصر يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة العيب مش عليكي بس مصر بقى مش فرحانة بيكي مصر خط أحمر" .

يأتي ذلك ردا على ما كتبته "فارس" عبر حسابها بموقع "تويتر" للتغريدات قائلة: "‏أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان، فرحانة كتير أني كون في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر".

وكان قد انتقد الفنان أحمد الشامي، ظهور الفنانة اللبنانية ميريام فارس في أحد الإعلانات مع الفنان آسر ياسين، وكتب "الشامي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "هي مش ميريام فارس قالت إن هي بقى سعرها تقيل على مصر، هو إيه اللي جابها تاني".

وكانت ميريام فارس قد أحدثت جدلا في مصر منذ أعوام، حيث ردت بمؤتمر صحفي على هامش فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، عن سبب غيابها عن إحياء الحفلات في مصر، قائلة: "قبل الثورة كُنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعيًا، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك"، وعادت "ميريام" بعدها لتُقدم اعتذارًا إلى الشعب المصري نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحاتها، قائلة: "لهجتي اللبنانية فتحت المجال لسوء الفهم".

كانت الفنانة منة فضالي، قد أشادت بالفنان خالد النبوي بعد عرض فيلم تسجيلي، في موكب نقل المومياوات، ونشرت صورة للفنان خالد النبوي عبر صفحتها الشخصية انستجرام. وعلقت منة فضالي، على الصورة، قائلة: "الثقافة والاحترام والرقي وحب البلد بجد ابن مصر ابن النيل ابن البلد خالد النبوي شرف لينا".

يذكر أن الفنانة منة فضالي انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "نسل الأغراب" والذي تظهر فيه في رمضان الجاري بشخصيه شقيقه احمد السقا وهو الدور الجديد عليها دراميا.