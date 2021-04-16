حظك اليوم.. توقعات الفلك لأصحاب الأبراج الهوائية الجمعة 16 أبريل 2021

تعتبر الأبراج من الأشياء الهامة للبعض، وتنقسم إلى أربعة أنواع “النارية والمائية والترابية والهوائية”، فلكل نوع ما يميز أصحابه عن غيره.

فى هذا التقرير نقدم توقعات أصحاب الأبراج الهوائية، وهى "الجوزاء، الميزان، الدلو"، ليوم الجمعة 16 أبريل، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

يتسم مواليد الأبراج الهوائية بحبهم للمغامرة، ويعتبرون من الشخصيات التى تحترم الوقت، بالإضافة الى امتلاكهم لشخصيات فريدة تجعلهم دائمًا فى المقدمة فى المناصب القيادية.

كما يعتبر أصحاب الأبراج الهوائية من الشخصيات التى تتسم بالرومانسية، حيث يعتبر القلب من الأجهزة التى تتحكم فى بعض قرارتهم بشكل كبيرة، خاصة مع شريك الحياة.

توقعات برج الجوزاء

مهنيًا: تعطي الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدًا، فتبدو سعيدًا وفرحًا، وتحصد ثمار ما زرعته.

عاطفيًا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.

صحيًا: امنح العائلة والأصدقاء بعض وقتك فهم يستمتعون بصحبتك عندما تكون هادئًا، ومحبتهم لك تشعرك بحيوية متجددة وبنشاط كبير.

توقعات برج الميزان

مهنيًا: يوم هوائي بامتياز يعزز طاقاتك مواعيدك وتبادل المعطيات قوي قلبك ونظم اعمالك يوم نشيط جدًا.

عاطفيًا: يعود سبب الخلاف بينك وبين الحبيب إلى الشعور بالقلق والانزعاج وليس بالضرورة بسببه هو.

صحيًا: المسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقك تتطلب منك بذل المزيد من الجهد ما يرهق أعصابك.

توقعات برج الدلو

مهنيًا: أنت شخص كفء ويحالفك الحظ فلا داعي إلى القلق، توقّع ورشة عمل جديدة أو رحلة أو ترقية.

عاطفيًا: ترافقك الظروف السهلة التي تسمح لك بالتفاهم والانسجام مع حبيبك، وإذا كانت العلاقة متينة تصبح أكثر متانة وصفاء.

صحيًا: لا تدع أصحاب النفوس الصغيرة يسثتيرون عصبيتك ويستفزونك لتحقيق مآربهم والنيل منك.