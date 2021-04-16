لبنان: 2501 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى 8 .504 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2501 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 504 آلاف و800 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس إلى تسجيل 31 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6809 حالات، في حين يرقد 795 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 225 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 19166 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وطبقا لتصريح سابق للصحة اللبنانية أعلنت فيه فقدنا السيطرة على تفشي فيروس كورونا».

وأكدت الوزارة عدم وجود أماكن شاغرة في غرف العناية الفائقة لمصابي كورونا.

فيما طالبت اللجنة النيابية الصحية في لبنان المسؤولين بفرض حالة الطوارئ الصحية فورا.

وسجلت السلطات الصحية في لبنان، اليوم السبت، 5414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة.

كما تم منح منح سينوفارم إذن الاستخدام الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء.

وكان مستشفى رفيق الحريري الجامعي قد ذكرت فى التقرير اليومي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا / Covid-19، بدخول 54 حالة حرجة مصابة بكورونا دون وفيات، وأشار التقرير أيضا إلى أن مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم إلى المواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكل الراغبين في الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا.

وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن استخدام طارئ للقاح الصيني سينوفارم. وفق الوكالة الوطنية للإعلام