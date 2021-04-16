الجمعة 16 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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مصر

الصحة: تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 41 حالة وفاة

الصحة: 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة

هالة زايد
هالة زايد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج  439 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161470 حالة حتى الخميس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 837 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 213798 من ضمنهم 161470 حالة تم شفاؤها، و 12611 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة أندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة أيفون
https://apple.co/3gURgYJ 

وكانت وزارة الصحة والسكان قد حذرت من احتمالية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وخاصة شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن هناك ارتفاعا في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، متوقعا أن تزداد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

فيروس كورونا وزارة الصحة الدكتورة هالة زايد

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