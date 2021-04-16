الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل إجراء نجل الفنان عمرو عبد الجليل عملية جراحية

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

خضع عبد الجليل نجل الفنان عمرو عبدالجليل خلال الساعات الماضية لعملية جراحية، بعد إصابته بمرض خطير خلال الفترة الماضية، بعد أن أعلن الفنان عمرو عبدالجليل عن أن نجله مصاب بمرض خطير منذ عدة سنوات وأنه قادم على الدخول لعمل جراحة خطيرة خلال الفترة الماضية وبالفعل أكد نجل الفنان عمرو عبد الجليل إجراء الجراحة.

نجل الفنان عمرو عبد الجليل يجري جراحة

وكتب نجل الفنان عمرو عبدالجليل منشورا عن إجراء عملية جراحية، حيث علق عبر حسابه على فيس بوك وقال: “الحمد لله رب العالمين أنا عملت العملية وخرجت من العمليات  بفضل ربنا ثم دعواتكوا بس لسه مش بتكلم طبعا خالص الدكتور قال بعد شهرين إن شاء الله، شكرا لكل الناس اللي دعولي واللي سألوا عليا بأي وسيلة، وبإذن الله تكمل علي خير يا رب العالمين”.

الحالة الصحية لعمرو عبد الجليل

وكان الفنان عمرو عبد الجليل كشف عن الحالة الصحية لابنه عبدالجليل، بسبب إصابته بالتهاب في العصب المخي التاسع، وهو العصب المسئول عن الكلام والمضغ والبلع وأن الإصابة منذ 4 سنوات وأنه تعرض لمشكلات كبيرة وتواجد عن كثير من الأطباء ولم يعرف السبب حتى عرف السبب مؤخرا وتم اتخاذ قرار عمل العملية الجراحية للتخلص من هذا الألم والمشكلة الكبيرة التي لحقت به.

ويشارك الفنان عمرو عبدالجليل في عدد من المسلسلات الرمضانية هذا العام، حيث يتواجد في مسلسل لحم غزال مع الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة مي سليم وعدد من النجوم، كما يتواجد في مسلسل ملوك الجدعنة مع كل من عمرو سعد ومصطفى شعبان ودلال عبد العزيز وياسمين رئيس بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل وكل ما نفترق رفقة ريهام حجاج وأحمد فهمي ورانيا يوسف وآيتن عامر كما اعتذر عن المشاركة في عدد من المسلسلات الأخرى خلال الموسم الرمضاني الحالي لضيق الوقت أمامه ويقدم في كل عمل من المسلسلات الثلاثة المعروضة شخصيات مختلفة كعادته حيث دائما يسعى لإبهار الجمهور من خلال شخصيات وأدوار مختلفة تماما عن الأدوار السابقة التي نجح فيها.

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