«قلب واحد وطن واحد».. أبانوب ويوستينا يوزعان فوانيس رمضان ببورسعيد (صور)

"قلب واحد وطن واحد".. مسيحيين يوزعان فوانيس رمضان والحلوي علي المواطنين في بورسعيد (صور)

أقدم شاب وخطيبته الأقباط على تنظيم عدد من الجولات بشوارع بورسعيد في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك لتوزيع الحلوى والفوانيس على المواطنين، تحت شعار قلب واحد وطن واحد، مؤكدين "بنحتفل برمضان وبنستناه زيكم".

وقام "أبانوب ويوستينا" بتوزيع فوانيس على الأطفال بشوارع محافظة بورسعيد، موجهين رسالة حب للمواطنين "إحنا أبانوب ويوستينا ونازلين نقول لإخواتنا المسلمين كل سنة ومصر بخير".

وتواجد "أبانوب ويوستينا" أمام المساجد بنطاق حي الشرق، واستقبلا المُصلين، وحرصا على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وكذلك الأسر، كما التقطا صورة شخصية يحملان فيها فانوس رمضان ويظهر خلفهما مسجد الشاطئ.

يوستينا أكدت في تصريحات لـ "الدستور"، أنها تعلمت داخل الكنيسة المصرية الحب والتآخي بين أبناء الشعب الواحد، وأشارت إلى أنها لا تعرف في حياتها الفرق بين مسلم ومسيحي، مؤكدة أن معظم أصدقائها من المسلمين.

فيما أكد أبانوب أنه حريص على الاحتفال مع زملائه من المسلمين بالأعياد، وهو مداوم على المشاركة في صلاة العيد، مشيرًا إلى أن مصر ستظل تجمع تحت رايتها كل أبنائها دون تمييز، قائلًا: "إحنا كده وهنفضل نحتفل بأعيادنا مع بعض طول العمر".

ووزع أبانوب وخطيبته 100 فانوس حتى الآن، مؤكدين على استمرار المبادرة حتى نهاية شهر رمضان، وذلك لإسعاد الأهالي في ظل الموجة الثالثة لكورونا التي صنعت الذعر والرعب من المستقبل في قلوب المصريين.

ولاقت المبادرة فرحة كل من شاهد الخطيبين، مؤكدين أن المصريين في رباط إلى يوم الدين، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي فاالدين للفرد والوطن للجميع، وهذا ما أكده متابعو مواقع التواصل الاجتماعي عبر تعليقاتهم على صور أبانوب ويوستينا، بعد انتشار صور المبادرة التي أطلقها الخطيبين مع عدد من الشباب.

ابانوب ويوستينا

ابانوب ويوستينا

ابانوب ويوستينا

ابانوب ويوستينا

ابانوب ويوستينا

ابانوب ويوستينا

ابانوب ويوستينا

ابانوب ويوستينا

ابانوب ويوستينا