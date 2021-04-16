الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 16-4-2021 في أسواق مصر

بورصة الدواجن الرئيسية
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تقدم «الدستور» تقريرًا شاملًا عن أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 16-4-2021، ونسعرض لكم خلال التقرير التالي كافة اسعار أنواع الدواجن، وفقا لأخر التحديثات في السوق المصري، ويحتوي التقرير على اسعار "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر".

ونستعرض لكم تقرير يومي عن اسعار الدواجن في السوق المصري، ويتضمن كافة المعلومات والتفاصيل عن أخر التحديثات لأسعار الدواجن بمختلف أنواعها. 

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة

لديكم خلال التقرير التالي كافة اسعار الدواجن، كما هو موضح بالتالي: 

اسعار الفراخ اليوم 

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة، بين 28 إلى 29 جنيه مصري، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 35 إلى 36 جنيه مصري، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي، بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيه مصرى، ووصل سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء بين ٢٠ إلى ٢١ جنيه مصرى.

اسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد، بين 3.75 إلى 4 جنيه مصري، وسجل سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد، بين 2 إلى 2.25 جنيه مصري، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد، بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه، وبلغ سعر كتكوت البط الفرنساوي البالغ من العمر يوم واحد، بين 6.50 إلى 7.50 جنيه مصري، وسجل كتكوت البط المسكوفي البالغ من العمر يوم واحد بين 14 إلى 15 جنيه مصري، ووصل كتكوت البط المولارد البالغ من العمر يوم واحد بين 15 إلى 15.50 جنيه مصري.

 

اسعار البط اليوم 

سجل سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه مصري، ووصل سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه مصري، وبلغ سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه مصري. 

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

اسعار البيض اليوم

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم الجمعة، بين 36 إلى 37 جنيه مصري، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيه مصري، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 35 إلى 36 جنيه مصري.

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