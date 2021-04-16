موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 16-4-2021

موعد آذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 16-4-2021

يبحث المسلمون في شتي بقاع العالم وبشكل يومي عن مواعيد الأفطار والإمساك، وكذلك موعد آذان الفجر والمغرب في شهر رمضان المبارك.

وتختلف مواعيد آذان وصلاة الفجر من محافظة إلى أخرى ويرصد لكم هذا التقرير، موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات بجمهورية مصر العربية.

ويقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، موعد آذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 16-4-2021.

موعد آذان الفجر في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 16-4-2021

1 - موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة (3:57 صباحًا).

2 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية (3:59صباحًا).

3 - موعد أذان صلاة الفجر في طنطا (4:04 صباحًا).

4 - موعد أذان صلاة الفجر في الشرقية ( 4:02 صباحًا).

5 - موعد آذان صلاة الفجر في المنصورة ( 4:02 صباحًا ).

6 - موعد آذان صلاة الفجر في المنوفية ( 4:05 صباحًا).

7 - موعد أذان صلاة الفجر في شرم الشيخ ( 3:58 صباحًا).

8 - موعد أذان صلاة الفجر في الغردقة ( 4:01 صباحًا).

9 - موعد أذان صلاة الفجر في الدقهلية ( 4: 02 صباحًا ).

10 - موعد أذان صلاة الفجر في العريش ( 3:55 صباحًا ).

11 - موعد أذان صلاة الفجر في الوادي الجديد ( 4:32 صباحًا ).

12 - موعد أذان صلاة الفجر في قنا ( 4:06 صباحًا ).

13 - موعد أذان صلاة الفجر في أسوان ( 4:10 صباحًا ).

14 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسماعيلية ( 4:02 صباحًا )

15 - موعد أذان صلاة الفجر في بورسعيد ( 4:00 صباحًا ).

16 - موعد أذان صلاة الفجر في رفح ( 5:00 صباحًا ).

17 - موعد أذان صلاة الفجر في الفيوم ( 4:10 صباحًا ).

18 - موعد أذان صلاة الفجر في سوهاج ( 4:11 صباحًا ).

19 - موعد أذان صلاة الفجر في دمنهور ( 4:08 صباحًا ).

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20 - موعد أذان صلاة الفجر في أسيوط ( 4:21 صباحًا ).