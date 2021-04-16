الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"ماكيت القاهرة " جديد طارق إمام عن دار المتوسط

ماكيت القاهرة.. المدينة فى ثلاثة أزمنة للروائى طارق إمام

الروائي طارق إمام
الروائي طارق إمام

تصدر قريبا عن دار المتوسط للنشر والتوزيع رواية ماكيت القاهرة للروائي طارق إمام وكشف للدستور أن  رواية "ماكيت القاهرة " تبدأ أحداثها في المستقبل: عام 2045، جاليري للفنون المعاصرة بوسط البلد، يُعلن عن مشروع فني استعادي لتشييد ماكيت مصغر للقاهرة قبل ربع قرن، عام 2020، هدفه توثيق صورة المدينة التي أصبحت "عاصمة مصر السابقة".

وأشار إمام "مع تشييد الماكيت تنطلق أحداث الرواية، عبر ثلاثة أزمنة رئيسية: 2045، 2020، و2011.. مستعيدةً القاهرة في محطات محورية، في القلب منها ثورة يناير 2011 التي تمثل البؤرة الأهم في مشروع إمام الجديد، من خلال عدد من الشخصيات المُطاردة، الملتبسة بنهوض وقمع الثورة المصرية، تعمل جميعها بالفن: صانع مصغرات، مخرجة وثائقية، رسام جرافيتي، ورسامة كوميكس.

ويصف إمام الرواية بأنها "حلم يراوده منذ نحو عشر سنوات، وشهدت العديد من محاولات الكتابة حتى وصلت أخيراً إلى صيغتها النهائية. كعادته يخلط إمام الواقع بالخيال، وواقع المدينة المتجسدة بالواقع الافتراضي والمتخيّل، من خلال بنية بوليسية، حيث تنطلق الرواية من جريمة قتل غامضة ولا تُصدّق.

يشار إلي أن "إمام" سبق وصدر له أعمال هي "طيور جديدة لم يفسدها الهواء٬ شارع آخر لكائن٬ ملك البحار الخمسة٬ شريعة القطة٬ هدوء القتلة٬ الأرملة تكتب الخطابات سرًا٬ حكاية رجل عجوز كلما حلم بمدينة مات فيها٬ الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس٬ ضريح أبي

وتحصل أمام على العديد من الجوائز الأدبية المصرية والعربية والأجنبية ومنها جائزة سعاد الصباح للإبداع العربي لأفضل مجموعة قصصية، عام 2004، والجائزة المركزية الأولى لوزارة الثقافة المصرية، عامي 2004 و2006، وجائزة ساويرس في الرواية عن رواية هدوء القتلة، عام 2009، وجائزة الدولة التشجيعية عن رواية هدوء القتلة، عام 2010. ،جائزة متحف الكلمة الأسبانية عن قصته القصيرة عين، عام 2013.

ماكيت القاهرة طارق إمام دار المتوسط قريبا ازمنة

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