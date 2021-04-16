تصريحات متكررة بخروج الولايات المتحدة من أفغانستان ومخاوف من التراجع

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، رسميا عن خروج قوات الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان بدءًا من مايو المقبل، محذرا حركة طالبان من استهداف القوات والمصالح الأمريكية.

ليست هذه أول مرة يعلن فيها بايدن الانسحاب من أفغانستان ثم يؤجل الموعد، وسط مخاوف من تأجيل الانسحاب كما أعلن العديد من الرؤساء السابقين الانسحاب ثم التراجع عن القرار.

ومن بين أبرز تصريحات بايدن السابقة بخصوص الانسحاب:

بايدن يعد الناخبين بالخروج من أفغانستان وجميع الحروب

وعد جو بايدن خلال حملته الانتخابية أمام الرئيس السابق دونالد ترامب بإنهاء الحروب فى أفغانستان والشرق الأوسط، معتبرا أنها كلفت الولايات المتحدة دماء وأموالا لا تقدر بثمن.

الرئيس الأمريكي قال وقت ترشحه إن هذه الحروب تستنزف فقط قدرة واشنطن على القيادة في قضايا أخرى تتطلب اهتمام الإدارات الأمريكية، وتمنعها من إعادة بناء أدوات القوة الأمريكية الأخرى.

وسبق أن كان بايدن منذ سنوات معارضا لزيادة القوات في أفغانستان خلال وجوده نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما والذي كان مترددا في الخروج من أفغانستان.

بايدن درس إبقاء القوات الأمريكية بأفغانستان حتى نوفمبر 2021

وكشفت مصادر أمريكية في التاسع عشر من مارس 2021 أن جو بايدن كان يدرس الإبقاء على القوات الأمريكية في أفغانستان حتى نوفمبر 2021، بدلا من مايو من العام ذاته، وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع حركة طالبان في عام 2020 مقابل ضمان الحركة بأن أراضي أفغانستان لن تستخدم لمهاجمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بايدن كان يعارض مساعي وزارة الدفاع للإبقاء على القوات في أفغانستان ما بعد مايو المقبل، ولكن تم إقناعه بدراسة تأجيل الانسحاب 6 أشهر أخرى، وقبل بهذا الأمر وقتها.

وحذر البنتاجون، بايدن خلال هذا الاجتماع من أنه من المستحيل التنبؤ بالعواقب في حال انسحاب جميع القوات مرة واحدة من كابول، وبالمقابل عرضوا عدة خيارات بينها بدء سحب القوات في مطلع مايو 2021 وإبقاؤها لأجل غير مسمى أو لفترة معينة يحددها بايدن بنفسه.

بايدن يتردد في الانسحاب من أفغانستان أول مايو

وأكد جو بايدن في الخامس والعشرين من مارس 2021 أنه سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية، من أفغانستان بموجب اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بدءا من الأول من مايو 2021 لأسباب تكتيكية.

وقال بايدن وقتها إن وزير خارجيته أنتوني بلينكن على اتصال مع حلفاء "شمال الأطلسي" (الناتو) بشأن الانسحاب من أفغانستان، وإذا غادرت الولايات المتحدة سيكون ذلك بطريقة آمنة ومنظمة.

وأوضح بايدن أنه بعد الانسحاب الأمريكي فإن عملية بقيادة الأمم المتحدة ستبدأ لإنهاء الحرب في أفغانستان، وأنه ليس في نيته البقاء هناك لفترة طويلة.

بايدن يعلن رسميا الخروج من أفغانستان

أعلن جو بايدن في الرابع عشر من أبريل 2021 الخروج رسميا من أفغانستان بدءا من أول مايو المقبل وحتى سبتمبر 2021، مؤكدا أنه حان الوقت لانهاء أطول حرب أمريكية بالخارج.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأفغانستان بعد سحب جميع القوات ولكن ليس عسكريا، مشددا على أنه لا يمكن لادارته مواصلة دورة تمديد أو توسيع وجود الولايات المتحدة العسكري في أفغانستان.