حظك اليوم.. توقعات الفلك لأصحاب الأبراج النارية الجمعة 16 أبريل

تعتبر الأبراج من الأشياء الهامة للبعض، وتنقسم الأبراج إلى أربع أنواع: “النارية والمائية والترابية والهوائية”، فلكل نوع ما يميز أصحابه عن غيره.

في هذا التقرير نقدم توقعات أصحاب الأبراج النارية، والتي "الحمل، القوس، الأسد"، ليوم الجمعة 16 أبريل، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

ويميل أصحاب الأبراج النارية إلى حب السلطة، كما أنهم من الأشخاص الذين يتمتعون بالقوة والحيوية، ولكن يعاب عليهم تغير مزاجهم بشكل كبير على عكس باقي الأبراج الأخرى.

ويعتبر أصحاب برج الأسد هم القمة على أصحاب الأبراج النارية، حيث تظهر عليهم ثقتهم الهائلة بأنفسهم بشكل ملحوظ.

توقعات برج الحمل

مهنياً: تساعدك الظروف على الاستعداد جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في النهاية عملاً ناجزاً ينال الإعجاب، حيث إنهم يتمتعون بروح تنافسية ومرنة، ولا يخشون من خوض المخاطر.

عاطفياً: تعيش قصة عاطفية وتتمتع بأوقاتك، وتقع تحت سحر شخص ينسيك ما حولك.

صحياً: استهلاك الأدوية والمنومات والمهدئات أو المسكنات المختلفة والتدخين تشكل خطراً على صحتك.

توقعات برج الأسد

مهنياً: تجتاز مرحلة دقيقة من الاختبارات، لكن لا تقلق فالنجاح يكون حليفك قريباً مهما اشتدت الصعاب.

عاطفياً: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، وخصوصاً أنّ تجاربه السابقة معك غير مشجعة.

صحياً: تتمتع بصحة قوية لكنك تعمل بكدّ، لذا قد تتعرض للتشنجات العضلية والعصبية التي يعود سببها إلى قلة النوم وعدم ممارسة الرياضة.

توقعات برج القوس

مهنياً: كن صبوراً جداً في التعامل مع الآخرين، وعصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.

عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك إلى زوال، ويفضَّل أن تأتي المعالجات هادئة ومنطقية.

صحياً: تجنّب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً.