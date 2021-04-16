أنباء عن إصابة دنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز بكورونا

كشف مصدر بداخل مسلسل “عالم موازي” عن إصابة بطلة العمل دنيا سمير غانم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد آخر من المشاركين في العمل المنتظر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري.

وأشار المصدر إلى أن عددًا من أفراد أسرة دنيا وعلى رأسهم الفنانة دلال عبد العزيز قد أصيبوا بالفيروس، ودخلوا في العزل الصحي، وهو ما قد يؤثر على عرض العمل الذي وضع على خريطة مسلسلات رمضان، لكنه لايزال قيد التصوير إلى الوقت الحالي.

المسلسل يحمل اسم “عالم موازي”، ويشارك في بطولته الفنان علي ربيع، والفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا سمير غانم، وإسلام إبراهيم، وكذلك الممثلين شيماء سيف وعمرو وهبة بعد أن حققا نجاحا كبيرا من مسلسلهما «في بيتنا روبوت»، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة فقط، مثل مسلسلات «بين السما والأرض» و«كوفيد 25» و«أحسن أب».

الجدير ذكره أن آخر مسلسلات دنيا سمير غانم «بدل الحدوتة 3»، الذي عرض في رمضان 2019، وشاركها بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف.

ولدى دنيا عمل سينمائي يحمل عنوان "تسليم أهالي"، وتجسد خلال أحداثه شخصية مجرمة، ولكن في إطار كوميدي، حيث تدير عصابة من خلال أحداث الفيلم، ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد الذي يتعرض هو الآخر ضمن أحداث الفيلم، لمواقف عديدة معها، تكشفها أحداث الفيلم.

ويُعد هذا الفيلم بمثابة التعاون الثاني بين دنيا وهشام ماجد، بعدما شاركها بطولة مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة"، والذي عرض رمضان الماضي، والعمل يُعد أول بطولة مطلقة للفنانة دنيا سمير غانم، ويشاركها فيه كل من هشام ماجد، دلال عبد العزيز، محمد أوتاكا، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وهو من إخراج أحمد الجندي.

وكان قد أعلن الإعلامي رامي رضوان منذ شهرين إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة، أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله".

وأضاف: "لا داعي للقلق، لو ظهرت أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري، أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى، وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمة ده، بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم كله يلتزم أكتر من الأول.. الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر، الحمد لله".