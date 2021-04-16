«النمر» الحلقة الثالثة.. هروب محمد إمام وهنا الزاهد بعد اختطافهما

قامت إحدى العصابات بخطف كل من الفنانة هنا الزاهد والنجم محمد إمام، الذي يظهر بشخصية صعيدية فاقده الذاكرة تدعى "نوح" خلال أحداث مسلسل النمر والمعروض حاليا على قناة الحياة الفضائية.

وانتحلت العصابة صفة أهل الفنان محمد إمام الذي فقد ذاكرته في أحداث الحلقة الأولى بعد أن صدمته الفنانة هنا الزاهد بسيارتها وقامت بالاتصال بها على أنهم أهله الذي يبحثون عنه وعندما قامت بتوصيله إليهم قاموا بخطفهم وبرفقتهم كل من الفنان حجاج عبدالعظيم، ومحمود حافظ مقابل فدية مالية من والدها الفنان محمد رياض الذي يظهر بشخصية كبير تجار الذهب وقيمتها 10 ملايين جنيه.

واستطاع محمد إمام الهرب من العصابة التي قامت باختطافهما وذلك بعد أن قام بفك الأقفال التي كانا مقيدين بها وأبلغا الشرطة بالواقعة.

وقام محمد رياض بفسخ خطوبة ابنته هنا الزاهد من الفنان خالد أنور الذي يظهر بشخصية "حسن الحلق" نجل الفنان بيومي فؤاد وذلك بعد أن كشف له علمه بزواجه السري من الفنانة ولاء الشريف.

في نفس الحلقة تعرض الفنان محمد رياض الذي يظهر بشخصية تدعى "الشيمي" للإصابة بطلق ناري وذلك بعد هجوم إهدى العصابات المسلحة على محل الذهب الذي يمتكله في حي الصاغة.

وقام محمد إمام الذي يظهر بشخصية صعيدية بالدفاع عن محمد رياض وتمكن من أنقاذه؛ إلا أن تعرض محمد رياض لعيار ناري في كتفه وقام على الفور بنقله إلى المستشفى ليقرر بعد ذلك أن يعمل معه بعد أن انقذ حياته.

وقامت الفنانة نرمين الفقي والتي تظهر بشخصية تدعى "شمس الخلق" بإبلاغ الشرطة بأن محمد رياض وراء هذا الحادث كي يأخذ تعويضا من الشركة المؤمنة لمصانعه ومحلاته بعد الهجوم المسلح الذي تعرض له.

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وتعرض قناة الحياة الفضائية مسلسل "النمر" عدة توقيتات حيث يكون العرض الأول للحلقة في العاشرة والربع مساءً، وتكون الإعادة الأولى للعمل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية إلا ربع مساء.

فيما تقوم قناة "أبو ظبي" بعرض مسلسل “النمر” على مدار اليوم في ثلاثة مواعيد ويكون العرض الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة مساء.

تردد قناة الحياة الفضائية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12206.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي v.

- الاستقطاب: FEC.

- معاكل التصحيح: 56.

تردد قناة الحياة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12207

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: عمودي

- معامل التصحيح: 34