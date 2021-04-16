الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على اسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار الأمريكى فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 16-4-2021

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم الجمعة 16-4-2021، ونستعرض لكم تقرير يومي عن أخر تطورات السعر المصرفي للعملات الأجنبية والعربية داخل البنوك اليومية، وخلال التقرير التالي يمكن القارىء المصري والعربي التعرف على سعر الدولار الأمريكي في البنوك العاملة في مصر. 

ونقدم لكم خلال التقرير أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقا لأخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، داخل العديد من البنوك المصرية، وهي: "بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".

سعر الدولار اليوم الجمعة 16-4-2021

لديكم كافة أسعار العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية، كما هو موضح بالتالي: 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري، عند الشراء 15.61 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.71 جنيه مصري.

سعر  الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

وصل الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، في البنك المركزى المصري، عند الشراء 15.6087 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.7419 جنيه مصري.

سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم

سجل الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، عند الشراء 15.6800 جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع 15.7800 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم 

بلغ سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، عند الشراء 15.61 جنيه مصرى، ووصل عند البيع 15.71 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، في البنك التجاري الدولي cib، عند الشراء 15.62 جنيه مصرى، وبلغ عند البيع 15.72 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك عوده اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، عند الشراء 15.63 جنيه مصرى، وسجل عند البيع 15.73 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، عند الشراء 15.6500 جنيه مصرى، وسجل عند البيع 15.7400 جنيه مصري.

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