جميلة عوض.. تحتفل بتدمير حياة صديقتها فى حرب أهلية

في الحلقة الثالثة من “حرب أهلية” تجلس "تمارا" في غرفتها وبينما تقلم أظافرها، ترسل صديقتها "نانسي" إلى الفخ الذي سيدمر حياتها ويجعل خطيبها "خالد" يطلق عليها "رخيصة"، وبعد ذلك تجلس أمام المرأة تتأمل ملامح وجهها في مشهد يجمع بين التناقض في مشاعر الفرحة والإحساس بالذنب تجاه صديقتها.

تفاصيل الحلقة الثالثة من حرب أهلية

في الحلقة الثالثة من مسلسل "حرب أهلية" تطلق جميلة عوض رصاصة الإعدام ضد صديقتها "نانسي" وتنفذ المشهد الأخير من اللعبة التي خططت لها منذ الحلقة الأولى، فبعدما هددتها بإرسال الفيديو الذي صورته لها إلى خطيبها، تجبر تمارا نانسي على مقابلتها في مكان ما، لتكتشف بعد ذلك أنه شقة شاب لا تعرفه، ثم يأتي خطيبها ليعتقد أنها تخونه ويهجرها بعد ذلك.

على الرغم من أن "تمارا" قد شعرت ببعض الذنب والتردد تجاه صديقتها إلا أنها رفعت بعدها شعار "لا تراجع ولا استسلام" في خطتها، كما أنها خاضت نقاش مع صديقتها وباتت تسألها هل هي سعيدة في علاقتها بخطيبها أم لا، فهل تخطط تمارا لتدمير المزيد من العلاقات؟ أم أنه مجرد سؤال عن الحب والإهتمام الذي تعاني تمارا من غيابه في حياتها؟

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات سي بي سي حيث يعرض المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا.

كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي للمسلسل الجديد للنجمة يسرا.



"حرب أهلية" من بطولة يسرا باسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.