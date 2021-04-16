الحلقة الثالثة من «الاختيار 2».. كريم عبدالعزيز وأحمد مكى فى رابعة

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة الثالثة من «الاختيار 2».. وتواجد كريم عبدالعزيز وأحمد مكي في راعة العدوية، حيث شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 2 مجموعة من الأحداث التي كشفت الكثير عن شخصيات أحمد مكي وكريم عبد العزيز في مسلسل الاختيار 2.

الحلقة الثالثة من الاختيار 2

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 2 بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي الكثير من الأحداث، حيث بدأت الحلقة بزيارة كريم لمكي في مستشفى الشرطة بعد إصابة مكي في عملية الأحراش بسيناء، يخرج مكي من المستشفى ويجمع كريم الكثير من المعلومات عن الجماعة الإرهابية، ويظهر الدور الحقيقي للشهيد محمد مبروك ودوره في قضية تخابر محمد مرسي وجماعته.

وينضم مكي لأحد قطاعات الأمن المركزي بالقاهرة ويبدأ فيه مهمته ومع بداية تواجده يبدأ في ملاحظة أحد الضباط الصغيرين في طريقه للتطرف ويعلق على سلوكه وفرضه لرايه على زملائه، ومع خروجه للبحث عن خطيبته التي تقدمها أسماء أبواليزيد يضطر لدخول اعتصام رابع العدوية لإخراج الخادمة التي احتجزها الإخوان بالقوة.

يطلب كريم عبد العزيز من رياض الخولي الذي يقدم دور اللواء رفعت دخول اعتصام رابعة للبحث عن الكثير من المعلومات وبالفعل يذهب بصحبة الشهيد مبروك الذي يقدمه الفنان إياد نصار ويدخل الاعتصام من أجل معرفة التسليح ومصادر الخطر.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

الجزء الثاني من المسلسل “الاختيار 2” يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين والنجوم، بالإضافة إلى كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ومنهم النجمة بشرى، والفنانة إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وسامح الصريطي، والفنان الراحل هادي الجيار الذي تم إهداء العمل لروحه في بداية التتر، ويتواجد في العمل أيضا كلا من الفنان الشاب طارق صبري وإسلام جمال، وأحمد داش، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وسلوى عثمان، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف.

وحرص عدد من ضيوف الشرف على التواجد في العمل وهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمي، والنجم أشرف عبدالباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبوسريع، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وعدد من الشباب المشاركين في العمل بشكل كبير.