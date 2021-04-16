الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا وألمانيا تناقشان تطورات جائحة كورونا والوضع في القرم وأوكرانيا

ميركل
ميركل

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، هاتفيا تطورات جائحة كورونا والتدابير التي يتم اتخاذها على مستوى العالما للحفاظ على سلامة الناس، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى العالم.

وأكد المسؤولان الدور الحاسم للقاحات في مكافحة الفيروس وأهمية التعاون الدولي.

وذكر بيان صدر من رئاسة الوزراء الكندية أن الزعيمين أعربا عن قلقهما العميق بشأن الأنشطة العسكرية الروسية الأخيرة في شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود مع أوكرانيا.

وأكدا التزامهم بسيادة أوكرانيا وأمنها وسلامة أراضيها. كما ناقش الزعيمان الأولويات المشتركة فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين.

كما اتفق ترودو وميركل على الحاجة إلى عمل طموح بشأن تغير المناخ.

إصابة ميركل بكورونا المانيا المستشارة الألمانية أوكرانيا رئيس الوزراء

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