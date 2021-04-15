الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مصادر: عودة فتح مجمع الطاروطي في الزقازيق الأسبوع المقبل

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

كشفت مصادر أن وزير الأوقاف مختار جمعة يعتزم إعلان عودة فتح مسجد مجمع الطاروطي بقرية طاروط بالزقازيق الأسبوع المقبل بعد تعهد الشيخ عبدالفتاح الطاروطي بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

يأتي ذلك بعد اعتذار الشيخ الطاروطى عن مخالفة بعض المصلين للإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات داخل المجمع ما دفع وزارة الأوقاف لإصدار قرار يقضي بغلق المسجد ومنعه من إمامة المصلين وأى عمل دعوى لحين التحقيق معه.

قال الطاروطي، فى أول تعليق على ما حدث من إغلاق المجمع الديني: "تقصير وسهو، لكنه غير متعمد وأعلن التزامى كغيرى من زملائى الأئمة لتكون المساجد دائما مصدر أمن وأمان".

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف، نشره بدوره الطاروطي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "أدعو الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية وأقول إن ما حدث كان محنة لأن الإنسان حينما يحرم من الصلاة فى مسجده ويحرم المصلون فهي محنة، والتمس من وزير الأوقاف أن يتقبل هذا الالتزام ويفتح المجمع حتى لا يحرم الناس من الصلاة فيه".

كانت غرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف، برئاسة جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، قررت غلق مجمع الطاروطي بقرية طاروط بمديرية أوقاف الشرقية، ومنع الشيخ الطاروطى من أى عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل فى عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد خلال إمامته للمصلين فى صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.

الأوقاف الدكتورمحمد مختارجمعة عبد الفتاح الطاروطي

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